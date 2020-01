Umut Vakfı’ndan bireysel silahlanmaya karşı mektup yarışması

1993’te kurulan ve bireysel silahlanmaya karşı faaliyet yürüten Umut Vakfı, bu konuda farkındalık yaratmak için mektup yarışması düzenliyor. 22. Geleneksel Yarışma’nın teması ‘el yazısı mektuplar’ olarak açıklandı.

Kültür Servisi'nin haberine göre, yarışma, herhangi bir yakınını silahlı saldırı sonucu kaybetmiş kişiler ve onların yakınlarına açık. Bu nedenle mektupta anlatılacak hikâyelerin gerçek olması koşulu var. El yazısıyla yazılacak mektupların en az 500 en çok 2 bin kelimeden oluşması gerekiyor. Yarışmaya son katılım tarihi 19 Ağustos. Yarışmasının seçici kurulunda vakfın başkanı Dr. Aydan Akcan, GÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Yasemin İnceoğlu, vakfın yönetim kurulu üyesi, avukat Fikret İlkiz, çevirmen - gazeteci Celâl Üster, hekim - oyuncu Ercan Kesal’dan oluşuyor.

Yarışmanın kazananlarına ödülü 23 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü’nde yapılacak törenle sunulacak.

2015’te her gün en az 5 kişi öldürüldü

Umut Vakfı’nın tuttuğu istatistiklere ve yaptığı araştırmaya göre, 2015 yılında Türkiye’de 2.175 silahlı olay basına yansıdı. Bu olaylarda toplam 1.951 kişi öldü, bir kısmı ağır 1.286 kişi de yaralandı. Ağır yaralıların daha sonra ne kadarının öldüğünü maalesef bilinmiyor.

Bu tabloya göre de, 2015 yılında Türkiye’de günde en az 5 kişi öldü. Hemen her gün, bazı günler ise her an gündemin değiştiği ülkemizde, basına yansıyan olayların birkaç katı kadar olayın yaşanmış olduğu da olası.

Ateşli ve kesici silahlarla işlenen olayların yüzde 71’i tüfek, tabanca, beylik silahı gibi ateşli silahlarla, yüzde 29’u ise kesici ve delici aletlerle gerçekleştirildi. yüzde 71’lik kapsama giren silahlı olayların, yüzde 39’u (857) tüfeklerle, yüzde 28’i (605) tabancalarla, yüzde 4’ü de (87) beylik silahlarıyla yaşandı. Beylik silahlarıyla yaşanan olayların büyük çoğunluğunu polis ve asker intiharları oluşturuyor.