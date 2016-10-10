Umut Özkırımlı oğlu Luca için destek bekliyor

Akademisyen ve yazar Umut Özkırımlı, 2 senedir nöroblastom kanseri ile boğuşan üç buçuk yaşındaki oğlu Luca için destek bekliyor. Luca'nın bir dizi ameliyat ve kök hücre naklinin ardından nükseden hastalığına yönelik ABD'de bir klinik deneysel tedavi sunuyor.

DUVAR’dan Başak Günsever, kapanan Radikal gazetesinde yazılar yazan, T24 ve Diken’de makaleleri yayınlanan siyaset bilimci Umut Özkırımlı, kanser tedavisi gören üç buçuk yaşındaki oğlu Luca’nın tedavisi için bir bağış hesabı açtı.

Luca’nın birinci yaş gününe bir ay kala, 2014 yılında hastalığı fark ettiklerini söyleyen Özkırımlı, şunları anlattı:

“Luca’nın diş etlerinde bir şişkinlik fark ettik. Cerrahın da incelemesinden sonra bize onkoloji servisine gitmemiz gerektiği söylendi. Ertesi sabah için bir MR randevusu ayarlandı. Ve 21 Şubat 2014’te oğlumuzun çenesinde bir tümör olduğu söylendi.”

Sonrasında Luca’ya çocukluk çağında görülen bir sinir sistemi kanseri olan Yüksek Riskli Nöroblastom tanısı konduğunu anlatan Özkırımlı, Luca’nın bir dizi ameliyat, kök hücre nakli ve tedavi süreçlerini tamamlayarak önemli bir komplikasyon veya kalıcı bir yan etki yaşamadan süreci tamamladığını belirtti.

9 ay sonra nüksetti

9 ay normal bir süreç geçirdikten sonra geçtiğimiz nisan ayında kanserin nüksettiğini söyleyen Özkırımlı, “Nükseden nöroblastom için herhangi bir standart tedavi programı yok. Ancak doktorlarıyla yaptığımız görüşmeler ve uzun araştırmalarımız neticesinde, hastalığın gerilemesini sağlamada umut verici sonuçlar veren deneysel bir tedaviye (BEACON) katılmaya karar verdik. Bu yıl, Eylül ayında şükürler olsun ki, hastalığın tekrar gerilemeye başladığını öğrendik” dedi.

“Burada yapılabilecek bir şey kalmadı”

Nöroblastom hastalarının tamamen iyileşme şansının çok düşük olduğunu söyleyen Özkırımlı, şöyle konuştu:

“Bu tedavi her ne kadar amacına ulaşıp hastalığı gerilettiyse de, doktorlar bunun yeterli olmayacağı konusunda bize başından itibaren açık davrandı. Bir kez nükseden hastalığın yeniden nüksetme ihtimali çok yüksek olduğu için doktorlar nöroblastom hastalarının tamamen iyileşme şansını çok düşük buluyor. Doktorlar, ayrıca, hastalığın nüksetme ihtimalini düşürmek için yapılabilecek herhangi bir tedavi olmadığını da belirtiyor. Dünyanın bu bölgesinde denenebilecek her şey denendi, mümkün olan tüm tedaviler uygulandı, artık burada yapılabilecek bir şey kalmadı.”

“Devlet maddi destek sağlamıyor”

Kanser tedavisi konusunda 25 senedir ABD’deki ‘en iyi hastane’ kabul edilen New York’taki Memorial Sloan Kettering Cancer Center’da bu hastalığa yakalanan çocuklara uygulanan deneysel bir aşı olduğunu anlatan Özkırımlı, tedavinin deneme aşamasında olduğu için devlet desteği verilmediğini sözlerine ekledi. “Bu bağış kampanyasını bu nedenle başlattık” diyen Özkırımlı, “Henüz geliştirilme aşamasındaki bu aşının uygulandığı bir grup çocuğun yaşama şansı yüzde 10’dan neredeyse yüzde 80’e çıkmış. Luca’nın İsveç ve Danimarka’daki doktorları da tedaviyi destekliyor” diye konuştu.

Luca’nın, tedavi boyunca enerjisini, neşesini ve mutluluğunu hemen hemen hiç kaybetmediğini söyleyen babası, “Bizim için büyük bir umut ve ilham kaynağı oldu ve bugün de zor zamanlardaki sükuneti; uzun, yorucu tedaviler süresince sergilediği neşesiyle en bıkkın hastane personelini bile şaşırtmaya devam ediyor” diyerek sözlerini şöyle noktaladı: “Luca’nın MSKCC’deki tedaviden faydalanmasını sağlayacak parayı toplamamıza yardımcı olursanız, size daima minnettar kalırız. Luca hayatımızın büyük aşkı, hatta hayatımız. Lütfen ona geleceğini vermemiz için bize yardım edin.”

Arta kalan para vakfa bağışlanacak

Umut Özkırımlı, toplanan paranın herhangi bir nedenle kullanılmayan kısmının ise İsveç’te İsveç Çocuk Kanseri Vakfı Barncancerfonden ile Türkiye’de LÖSEV’e veya bağışçıların arzularına göre belirlenecek, kanser üzerine çalışmalar yapan başka bir vakfa bağışlanacağını söyledi.

Nöroblastom kanseri nedir?

Çocukluk çağı kanserlerinin en agresiflerinden biri olan Nöroblastom, kansere bağlı çocuk ölümlerinin yüzde 15’inin nedeni. Luca’ya konan teşhis aynı zamanda Myc-N amplifikasyonu denilen genetik bir durumu da içeriyor, ki bu da hastalığın daha da saldırgan bir türü.

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