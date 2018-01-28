T24 LogoT24 Logo
Politika

Umut Oran'dan Afrin istifası

Umut Oran, Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti

28 Ocak 2018 01:35

Umut Oran, 3 yıldır sürdürdüğü Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti. Oran, “2015 yılından beri üzerimde taşıdığım Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı görevimden Enternasyonal tarafından 25 Ocak 2018 gece yarısında yayınlanan ‘SE, Suriye’deki Yeni İnsani Felaket Konusunda Uyarıyor’ başlıklı açıklama sebebiyle istifa ediyorum” dedi.

“Yaşanan sorunlardan AKP hükümetlerinin sorumlu olduğunu” söyleyen Umut Oran, sözlerine “Ancak bunların ve sayılabilecek binlerce gerekçenin varlığı, Mehmetçiğimizin teröre karşı haklı ve meşru bir mücadele verdiği gerçeğinin önünde değildir” diye devam etti. Oran, şunları söyledi:

“Benim için siyaset; şartlar ne olursa olsun makam ve unvan peşinde koşmak değil, bedeli ne olursa olsun vatanın ve milletin bekası için ilkeli durmayı başarmak ve zamanı gelince taşınan tüm unvanlardan vazgeçebilmektir. Cumhuriyetimizin kurucusu ve CHP’nin ebedi Genel Başkanı Mustafa Kemal Atatürk’ten öğrendiğim ilk şey: Bireysel ikbali yok sayıp milletin bekası için mücadele etmektir. Bu anlamda siyasi hayatımda attığım her adımda referansım büyük Türk milleti ve onun bekası olmuştur. 2015 yılından beri üzerimde taşıdığım Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı görevimden Enternasyonal tarafından 25 Ocak 2018 gece yarısında yayınlanan ‘SE, Suriye’deki Yeni İnsani Felaket Konusunda Uyarıyor!’ başlıklı açıklama sebebiyle istifa ediyorum.”

‘Kabul edilemez buldum’

Oran, açıklanan metnin ‘bölgede yaşanan süreçleri doğru analiz etmediğini, emperyalist ülkeler ABD ve batı tarafından sınırsızca silahlandırılan, her türlü eğitimle yetiştirilen terör örgütü PKK/YPG’yle ilgili uluslararası toplumu doğru bilgilendirmediğini ve Suriyelilerin tamamının söz hakkı olan Suriye Devletinin bütünlüğünü yeterince gözetmediğini’ bu nedenle ‘kabul edilemez’ bulduğunu söyledi.

 

ETİKETLER

umut oranafrinsosyalist enternasyonel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24