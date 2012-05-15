Umut Oran: 'Balyoz' da araştırılmalı

Hülya Karabağlı

ANKARA

CHP adına Balyoz davasını izlemekle görevli olan İstanbul Milletvekili Umut Oran, Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Başkanı Nimet Baş’a başvurarak, bu dava konusu iddiaların da komisyon gündemine alınmasını resmen talep etti.

Umut Oran’ın Darbeleri ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Başkanı AKP Milletvekili Nimet Baş’a bu sabah bir mektup göndererek söz konusu talebini iletti. Oran’ın Nimet Baş’a gönderdiği mektup şöyle:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan tüm partilerin önergelerinin kabul edilmesi ile 11 Nisan 2012 tarihinde darbeleri ve muhtıraları araştırma komisyonu kurulmuştur. Bilindiği üzere komisyon “ülkemizde demokrasiye müdahale eden tüm darbe ve muhtıralar ile demokrasiyi işlevsiz kılan diğer tüm girişim ve süreçlerin tüm boyutları ile araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi” amacını taşımaktadır.

Bu kapsamda, 2003 yılında Türk Silahlı Kuvvetler mensubu bazı şahısların hükümeti devirmek maksadıyla bir takım faaliyetler içerisine girdiğine yönelik iddialar kamuoyu tarafından “Balyoz” adı verilen bir davada yer almaktadır. Davada uzun bir yargılama süreci geride kalmış, ortaya çıkan iddialar ve bulgular kamuoyunda farklı şekilde yankılanmış, yargılama sürecinde bazı usulsüzlüklerin olduğu yönünde güçlü şüpheler uyanmıştır.

İşleyen anayasal rejime, demokratik düzene ve sivil siyasete bir müdahale olduğu yönünde bir takım görüşler bulunan ve 2003 yılında icra aşamasına geçtiği iddia edilen bu darbe teşebbüsünün araştırılmasını, varsa tüm gerçeklerin ortaya çıkartılmasını, yoksa da bu durumun komisyonca tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılmasını, demokratik rejimin sağlıklı ve güçlü bir şekilde işlemesi için önemli bulmaktayım.

Bu sebeplerle, Başkanlığını yapmakta olduğunuz komisyonun bahsi geçen ve iddialara göre bir darbe teşebbüsü olan durumu da incelemesi hususunu görüşlerinize sunarım. “