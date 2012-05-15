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TBMM e-muhtırayı inceleme kararı aldı!

Komisyonda , AKP ve CHP arasında ‘ kim altta kalır’ tartışması yaşandı

15 Mayıs 2012 23:03

- Hülya Karabağlı

 

ANKARA

 

27 Nisan bildirisinin araştırılmasında kilitlenen Darbe Komisyonu, bugünkü toplantısında e-muhtıranın yolunu açtı.  E-muhtıra olarak bilinen 27 Nisan bildirisi, 28 Şubat Alt Komisyonu ile birlikte  araştırılacak

 

AKP: CHP 27 Nisan’ın altında kalır

 

Komisyonda, ‘Kim altta kalır, kim üstte kalır’ tartışması yaşandı. AKP’liler, 27 Nisan bildirisinde  CHP’nin tavrını anımsatarak,  “ CHP bunu altında kalır” deyince CHP’lilerin sert  muhalefetiyle karşılaştı. “ Biz ister altında kalalım, isterse üstünde kalalım 27 Nisan e- muhtırasının diğerleriyle  araştırılmasını  istiyoruz.  Şimdiden, kimin altta kalacağı  kimin üstte   kalacağını  bilmek mümkün değildir.  Araştırmanın sonuçları ortaya koyacak. Kimin kaçtığı, kimin teslim olduğu ortaya çıkacak.   CHP darbelerin mağdur ettiği bir partiyiz.  Kim altta kalır bilmiyoruz ama bütün darbeler  halkı mağdur etmiştir”.

 

27 Nisan’la ilgili resmi karar alındı

 

Tartışmaların ardından 27 Nisan e-muhtırasının 28 Şubat alt komisyonuyla incelenmesi için resmi karar alındı.  Komisyon sözcüsü AKP Çankırı Milletvekili İdris Şahin, T24’e, “Biz 28 Şubat’ın 27  Nisan  e- muhtırasıyla birlikte  inceleneceğini  daha önceki toplantıda ifade etmiştik.  Hatta,  bu sözlerimiz  zabıtlara da geçti.  Daha önce adını koyduğumuz komisyona yeniden ad koymuş olduk” dedi.

 

Darbelerin psikolojik  yönü de incelenecek

 

Alt komisyonlar,  darbeleri ve muhtıraları,  siyasi, ekonomik, sosyolojik, psikolojik , hukuki, tarihi ve kültürel ve medya  ayağı açısından inceleyecek. 

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hülya karabağlı

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