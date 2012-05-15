TBMM e-muhtırayı inceleme kararı aldı!

- Hülya Karabağlı

ANKARA

27 Nisan bildirisinin araştırılmasında kilitlenen Darbe Komisyonu, bugünkü toplantısında e-muhtıranın yolunu açtı. E-muhtıra olarak bilinen 27 Nisan bildirisi, 28 Şubat Alt Komisyonu ile birlikte araştırılacak

AKP: CHP 27 Nisan’ın altında kalır

Komisyonda, ‘Kim altta kalır, kim üstte kalır’ tartışması yaşandı. AKP’liler, 27 Nisan bildirisinde CHP’nin tavrını anımsatarak, “ CHP bunu altında kalır” deyince CHP’lilerin sert muhalefetiyle karşılaştı. “ Biz ister altında kalalım, isterse üstünde kalalım 27 Nisan e- muhtırasının diğerleriyle araştırılmasını istiyoruz. Şimdiden, kimin altta kalacağı kimin üstte kalacağını bilmek mümkün değildir. Araştırmanın sonuçları ortaya koyacak. Kimin kaçtığı, kimin teslim olduğu ortaya çıkacak. CHP darbelerin mağdur ettiği bir partiyiz. Kim altta kalır bilmiyoruz ama bütün darbeler halkı mağdur etmiştir”.

27 Nisan’la ilgili resmi karar alındı

Tartışmaların ardından 27 Nisan e-muhtırasının 28 Şubat alt komisyonuyla incelenmesi için resmi karar alındı. Komisyon sözcüsü AKP Çankırı Milletvekili İdris Şahin, T24’e, “Biz 28 Şubat’ın 27 Nisan e- muhtırasıyla birlikte inceleneceğini daha önceki toplantıda ifade etmiştik. Hatta, bu sözlerimiz zabıtlara da geçti. Daha önce adını koyduğumuz komisyona yeniden ad koymuş olduk” dedi.

Darbelerin psikolojik yönü de incelenecek

Alt komisyonlar, darbeleri ve muhtıraları, siyasi, ekonomik, sosyolojik, psikolojik , hukuki, tarihi ve kültürel ve medya ayağı açısından inceleyecek.