CHP'li Umut Oran: AKP'de İçişleri Bakanı olacak milletvekili mi yok?

Hülya Karabağlı/ ANKARA

İçişleri Bakanlığı'na Efkan Ala'nın getirilmesini eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran "Bu yeterlilikte, liyakat ve tecrübeye sahip Mülkiye kökenli partinize mensup bir milletvekili yok mudur?" diye sordu.

CHP'li Umut Oran, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı suçlayıp istifaya davet ederek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile milletvekilliğinden istifa eden Erdoğan Bayraktar'ın sözlerini ve İstanbul'da engellenen yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Başbakan Erdoğan'a hitap eden Umut Oran, "Dün yaptığınız açıklamada ‘kirli arkadaşları aramızdan ayıkladık’ ifadesini kullandınız. Bir Başbakan olarak, ‘kirliliği’ bildiğiniz halde bu tarihe kadar gereken adımları neden atmadınız? İstifa yazısının içeriğini neden siz doldurdunuz ve bakanlara dayattınız?" ifadesini kullandı.

"Başbakan Erdoğan bu yolsuzluk soruşturmasında çıkan iddialara cevap vermek yerine bazı komplo teorileri kurmuş, yargı ve emniyeti baskı altına almaya çalışmış, soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürümesine engel olacak bir tarzda davranmıştır" diyen Umut Oran açıklamasında şu soruları dile getirdi:

"- Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'a ‘rüşvet ve yolsuzluk ifadelerinin bulunduğu bir operasyon sebebiyle istifa ediniz ve beni rahatlatacak deklarasyonu yayınlayınız’ yönünde bir talimat verdiniz mi? İstifa yazısının içeriğini neden siz doldurdunuz ve bakanlara dayattınız?

- Erdoğan Bayraktar ‘Soruşturma dosyasında var olan ve onaylanan imar planlarının büyük bir bölümü Sayın Başbakan'ın talimatıyla yapıldı’ demektedir. İmar planlarında usule aykırı değişiklik yapılmasını talep ettiniz mi? İmar planı değişiklikleriyle çeşitli iş adamlarına çıkar sağlamak için devletin yetkisini kullandınız mı?

- Ali Ağaoğlu'nun ‘Ben Başbakan'a yaptırdım açık ve net söylüyorum yapmadınız yapmadınız, Kadir Bey'e söyledim olmayınca ben de gittim büyük patrona, o da Bakana talimat verdi’ diyerek açıkladığı usulsüz işleme neden izin verdiniz? Bu işlemler nedeniyle herhangi bir maddi kazanç elde ettiniz mi? Bu kazancı hangi yolla temin ettiniz?

'AKP'de İçişleri Bakanı olacak milletvekili mi yok?'

- Başbakanlık Müsteşarı görevini yürütmüş Efkan Ala'yı İçişleri Bakanı yapmanızın nedeni nedir? Bu yeterlilikte, liyakat ve tecrübeye sahip Mülkiye kökenli partinize mensup bir milletvekili yok mudur?

- Efkan Ala'nın bir temizlik listesi ile göreve geleceği bildirilmektedir. İçişleri Bakanı Efkan Ala'ya bir ‘temizlik listesi’ hazırlattınız mı, temizlenecek olan şahıslar kimdir, bu kişilerin suçu nedir, hangi sebeple hukuka aykırı şekilde görevden alınacaklardır, bu liste kaç kişiliktir, böyle bir listenin olması fişleme değil midir?

- Yeni İçişleri Bakanı Efkan Ala, 6 ay önce Başbakanlık Müsteşarlığı yaparken Emniyet Müdürlerini tek tek arayarak "protestocuları dümdüz edin, gerekirse gerçek mermi kullanın" talimatı vermiş midir? Böyle bir talimat hukuk devleti anlayışı ile uygun mudur?

- Yine Erdoğan Bayraktar "milleti ve vatanı rahatlatmak için Sayın Başbakan'ın istifa etmesi gerektiğine inandığımı ifade ediyorum" demektedir. Bu konuda gereken adımı atacak mısınız?

'Kirli adamları niye tuttunuz?'





- Dün yaptığınız açıklamada ‘kirli arkadaşları aramızdan ayıkladık’ ifadesinde bulundunuz, Bir Başbakan olarak, ‘kirliliği’ bildiğiniz halde bu tarihe kadar gereken adımları neden atmadınız, suç duyurusunda bulunmadınız, bu şahısları görevden almadınız? Bu durum Türk Ceza Kanunu'nun 279. Maddesinde belirtilen ‘Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi’ suçuna uymaktadır. Görevi ihmal etmenizin nedeni nedir, bu kirlilikler sizin talimatınızla mı yapılmaktadır?

'Bosphorus'a oğlunuz Bilal mi aracılık etti?'

- Piyasa değeri 1 milyar dolar olan Etiler Polis Okulu arazisi Bosphorus isimli şirkete ihalesiz satış bedeli 460 milyon dolar karşılığında verildi mi? Bosphorus Şirketinin ortakları arasında Başbakanlık Yatırım Ajansı yetkilileri, Suudi Arabistanlı İş adamları ve El Kaide finansörü olarak bilinen Yasin El Kadı ile oğlu da bulunmakta mıdır? Oğlunuz Bilal Erdoğan bu ihalenin verilmesinde aracı olmuş mudur?

- Normal şartlar altında maden işletme izni verilmeyen İstanbul Sultanbeyli Paşaköy orman sahasındaki bir maden arazisine Bosphorus 360 şirketi bir ay gibi kısa sürede işletme lisansı almış mıdır? Bu işletme lisansının verilmesi için ilgili bakanlıklara talimat verdiniz mi?

- Turkuaz Medya Grubu'nun elinde olan Sabah ve ATV gibi şirketlerin satın alınması için bazı iş adamlarından toplam 550 milyon dolar para toplamak için talimat verdiniz mi? Bu paralar tahsil edildi mi? Bu işadamlarının yönettikleri şirketler daha sonra kamu ihalelerine girerek para kazandı mı?

- İzmir, Urla, Zeytineli'nde kullanacağınız villaların bulunduğu araziye 1. Derece Sit alanından 3. Derece Sit Alanı'na dönüştürülmesi için o zamanki Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'a talimat verdiniz mi? Devletin yetkisini kendi çıkarınız için kullandınız mı?

- TÜRGEV'e yüksek değerli arazilerin ucuza verilmesi, kamu arazilerinin devredilmesi örneğin İGDAŞ'a ait arazinin TÜRGEV'e devri, Altunizade'de Hazine'ye ait bir araziye talip olan Milli Eğitim talebinin geri çektirilerek TÜRGEV'e devredilmesi gibi işlemlerde siz veya oğlunuz aracı oldunuz mu, buralardan TÜRGEV'e haksız bir kazanç sağlandı mı? Oğlunuz Bilal Erdoğan ve yakınlarınızın yönetiminde olduğu TÜRGEV'in kamu kurumları nezdinde gözetilmesi için talimat verdiniz mi?

'Soruşturma için vali ve emniyet müdürüne talimat mı verdiniz?'

- Bu soruşturmayı yürüten savcının vermiş olduğu adli kolluğa ilişkin emirlere Emniyet makamlarınca uyulmamıştır. İstanbul Valisi'ne veya İstanbul Emniyet Müdürü'ne bu yönde bir talimatınız oldu mu? Türk Ceza Kanunu kapsamında açıkça suç teşkil eden bu eylemin yerine getirilmesi emrini siz veya İçişleri Bakanı'nız verdi mi?

- Bu zamana kadar Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 400 kadar personelin görev yerleri değiştirilmiş, İstanbul Vergi Daireleri'nde çalışan 100 kadar memur da başka yerlere atanmıştır. Soruşturmayı yürüten savcılara yönelik Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından suç duyurusunda bulunulmuş ve görevden alınacakları söylenmiştir. Ayrıca dün yaptığınız konuşmada hedefte kendiniz olduğunuz, size karşı bir tuzak kurulduğunu ifade etmektesiniz. Bir soruşturma tuzak mıdır? Bu açıklamaların TCK 277'de belirtilen yargı görevini yapanı etkileme suçunun unsurlarına sahip değil midir?