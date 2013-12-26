Efkan Ala neden tercih edildi?



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı"nın başlattığı soruşturmanın ardından yaşanan siyasi sarsıntının yeni bir boyut kazandırdığı kabine revizyonu çerçevesinde bakanlık koltuğuna oturan isimler arasında en dikkat çeken isim Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala oldu.

Efkan Ala"nın İçişleri Bakanlığı'na parlamento dışından getirilmesinin bir dizi siyasi, psikolojik ve konjonktürel nedeni var. Milliyet gazetesinden Aydın Hasan'ın analizi şöyle:

İstisnai atama

Türk siyaset kültüründe normal dönemlerde, parlamentoda yer almayan yani milletvekili olmayan bir ismin bakan olarak atanması istisnai bir uygulama. Bunun son 10 yıl içindeki iki önemli örneği Kemal Derviş ve Ahmet Davutoğlu oldu. Efkan Ala da, bu anlamda bir istisna. Peki neden tercih edildi. Bunu anlamak için önce Ala"nın, biyografisine bakmak gerekiyor.

Resmi biyografisi

Erzurum doğumlu Ala, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 1987 mezunu. 1988'de kaymakamlık stajına başladı. İki yıl Sakarya Valiliği maiyet memurluğu, bir yıl İngiltere’de hizmet içi eğitimden sonra, ikişer yıl Dernekpazarı, Kabataş ilçelerinde kaymakamlık, Tunceli’de vali yardımcılığı yaptı. İçişleri Bakanlığı’nda Eğitim Şube Müdürlüğü, İller İdaresi Daire Başkanlığı,Turizm Bakanlığı'nda Eğitim Genel Müdürlüğü ve Müşavirlik görevlerinde bulundu. Batman valiliğinden sonra 14 Eylül 2004 tarihinde Diyarbakır Valiliği'ne atandı. 10 Eylül 2007 tarihi itibariyle Başbakanlık Müsteşarlığı görevine getirildi.

Erdoğan'ın güvendiği isim

Erdoğan'ın, iktidara geldiği 2003 yılından sonra bürokraside en güven duyduğu isimlerden biri zaman içinde Efkan Ala oldu. Bürokrasideki değerlendermelere göre; Ala bir yönüyle sağ değerlere bağlı Anadolu tipi bir bürokrat. Ama aynı zamanda devletin temel kuruluş felsefesini oluşturan değerleri benimsemiş ve o kültürü özümsemiş biri. Kulislerdeki popüler ifade ile özetlemek gerekirse "Delikanlı bir Anadolu çocuğu. Ama aynı zamanda külhanbeyliğine prim vermeyecek devlet kültürüne ve terbiyesine sahip biri."

Efkan Ala"nın bu kişilik ve bürokratik özellikleri Erdoğan"ın ilgisini iktidar olmasından sonra çekti. Ala, Ak Parti döneminde önce Diyarbakır Valisi olarak atandı. Ardından 2007"de Başbakanlık Müsteşarlığı"na getirildi. Erdoğan"ın, Kürt sorununa çözüm için 2009"da başlattığı Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi"nin bürokrasi ayağını yürüten önemli isimlerden biri de Ala idi. İmralı ile görüşmeler sürecinde de, MİT Müsteşarı Hakan Fidan gibi Ala da Erdoğan"ın güvendiği önemli bir güvenlik bürokratı oldu.

Yeni gerilimde güvenilir isim

Fethullah Gülen cemaati ile iktidar arasında yaşanan gerilim ve çözüm süreçi çerçevesinde değerlendirildiğinde, Ala"nın, istisnai olarak Meclis dışından İçişleri Bakanlığı"na atanması hakkında fikir edinmek mümkün. Ala"nın bakanlığa getirilmesi, Erdoğan"ın Gülen cemaati ile gerilim ve çözüm süreci çerçevesinde, dahiliye deneyimi ve konulara hakimiyeti olan bir ismi bu makama tercih ettiği yorumlarına neden oldu.