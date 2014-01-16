Umut Oran: 3 çocuk beklentiniz mi çocuk gelinlere göz yumduruyor?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran'ın soru önergesinde, "Çocuklara dini nikâh kıyılmaması için imamlara niçin talimat vermiyorsunuz?" denildi. Oran, Başbakan Erdoğan'ın, "Çocuklara dini nikâh kıyılmaması için imamlara niçin talimat vermiyorsunuz? En az 3 çocuk beklentiniz nedeniyle mi çocuk gelinlere göz yumuyorsunuz? Çocuk geline yol açan 4+4+4 den 8 yıl kesintisiz eğitime dönecek misiniz?" sorularını yanıtlamasını istedi.

Umut Oran'ın önergesinde, 11 yaşında evlendirilen ve 14’ünde ikinci çocuğunu erken doğurduktan sonra tüfekle vurulmuş halde bulunan Kader Erten anımsatıldı.

Umut Oran'ın, Başbakan Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye sunduğu önergede yer alan bazı bilgiler ve yöneltilen sorular şöyle:

- Farklı araştırmalara göre, bölgeler arasında farklılıklar olsa da evlendirilen kız çocuklarının yaklaşık yüzde 20’si 10-14 yaş aralığında bulunuyor.

- Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü verilerine göre 2011 yılında, yaşı küçük çocukları için mahkemede “evlenmeye izin davası açan ailelerin sayısı 2010 yılına göre yüzde 94 artarak 18 bin 434'e çıktı.

- Hacettepe Nüfus Etüdleri Enstitüsü’ne göre Türkiye’de 5 milyonun üzerinde çocuk gelin var ve kız çocuklarının yüzde 31,7’si küçük yaşta evlendiriliyor. 2011’in ilk yarısında Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 300 'çocuk gelin' hastane ortamında doğum yaptı.

- Bu çocukların evlendirilmesinde imam nikahı yolu tercih edilmesi nedeniyle imamlara bu konuda niçin kesin talimat vererek 18 yaşın altındaki kız çocuklarının evlendirilmesinin önüne geçmiyorsunuz?

- 18 yaşın altındaki kız çocuğunu evlendirdiği için hakkında işlem yapılan imam var mıdır? 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren cami imamları hakkında hangi suçlardan hangi adli işlemler yapılmıştır, yıllar itibariyle hakkında işlem yapılan imam sayısı ve işlem türlerinin dağılımı ve sonucu nedir?

- Medeni Kanun’a göre 17 yaşını doldurmamış kızlar, Çocuk Koruma Kanunu’na göre 18 yaşını doldurmamış kızlar, Türk Ceza Kanunu’na göre ise 15 yaşını doldurmamış kızlar çocuk gelin sayılıyor. Hâkim kararıyla evlilik için de 16 yaşını doldurma şartı aranması koşulu karşısında kanunlardaki erken yaşta evlilik konusundaki bu çelişkiyi gidermek için yasa değişikliği girişiminiz olacak mı?

Dini nikah kıyan imama para cezası

Bu arada Kahramanmaraş'ta, resmi nikahlı S.Y.'nin kuma olarak aldığı kadına dini nikah kıyan cami imamına bin lira para ile kınama cezası verildi.

İddiaya göre, adı açıklanmayan bir cami imamı resmi nikahı bulunan S.Y.'nin kuma olarak eve getirdiği Z.G. adlı kadınla dini nikahını kıydı. Bu nikahın ardından konunun şikayet edilmesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından soruşturma başlatıldı ve evli erkeğe nikah kıyan imama bin lira para ile kınama cezası verildi.

'Resmi nikahtan sonra kıyıyoruz'

Kahramanmaraş İl Müftüsü Muhammet Gevher, dini nikahı resmi nikahtan sonra kıydıklarını söyledi. Gevher, kendilerinin görevlilerine dini nikah kıymaları için öncelikle çiftlerden resmi nikah yaptıklarına ilişkin belge talep etmeleri uyarısında bulunduklarını ifade ederken, ailelerin de bu konuda duyarlı olmasını istedi.

Gevher, "Biliyorsunuz ülkemizde evlenmeden önce bir nişanlılık safhası var. Bu nişanlılık safhası bazen 6 ay, bazen de 1 yıl olabiliyor. Bu safhada kişiler resmi nikahlarını yaptırmadıkları için cami görevlilerimize bazen de müftülüklere gelip nikah yapma talebinde buluyorlar. Sonra da aralarındaki bir ufak olumsuzluktan dolayı bir taraf vazgeçiyor. Mesela erkek; 'Nikahlımsın ben seni boşamam' diyor, böylece bir aile faciası doğuyor" şeklinde konuştu.