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Umut Nöbeti’ni 49. gününde Ferihan Karasu, Bektaş Türk ve Yonca Poyraz Doğan tuttu

"Basın mensuplarının bayram havasında kutlayacağı günlerin özlemindeyiz. Bizler de mahpus, bizler de dışarı da tutukluyuz"

14 Ocak 2016 12:40

Can Dündar ve Erdem Gül`e destek için Silivri Cezaevi önünde tutulan `umut nöbeti`ni bugün , Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) Başkan Vekili Ferihan Karasu ile İzmir`den gelen gazeteci Bektaş Türk ile Yonca Poyraz Doğan tuttu.

DHA'da yer alan habere göre; İnsan hakları, demokrasi, barış ve dayanışma ödülünü 22 Ocak günü Cumhuriyet yetkililerine teslim edeceklerini belirten, Ferihan Karasu, "Dayanışma için 'Umut Nöbeti'ne katıldık. Gazetecilerin işten çıkarılmayacağı, 10 Ocak Gazeteciler gününü, basın mensuplarının bayram havasında kutlayacağı günlerin özlemindeyiz. Bizler de mahpus, bizler de dışarı da tutukluyuz" dedi.

Bektaş Türk ise "Can Dündar ve Erdem Gül'ün tutukluk hallerinin 49.gününde dayanışma nöbetini, teslim aldım. Üzgünüm ve hala aklım almıyor. Yaptıkları haberden ötürü her ikisinin de tutuklanması çağ dışı bir tutumdur. Yasaklar ile basının üzerine kurulan kumpasın, baskının bir an önce son bulmasını ve Dündar ile Gül 'ün özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum" diye konuştu.

Yonca Poyraz Doğan da "Nöbetim sırasında ceza evine görüşe gelenlerden nöbet çadırına uğrayıp hatır soran, nöbet tutmak istediğini söyleyen ve ne yapması gerektiğini soranlar oldu. Sevindim. Bu nöbeti sadece gazeteciler değil okurlar, izleyenler de sahiplenirse baskılara karşı direnç artar. Tutuklu meslektaşlarıma selam olsun. Yalnız değilsiniz" dedi.

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