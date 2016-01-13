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Umut Nöbeti’ni 42. gününde Kemal Göktaş, Fahri Aral ve Özgür Özkü tuttu

Göktaş: Zulmün elbette tarihte bir karşılığı olacak!

13 Ocak 2016 10:48

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’e destek amacıyla Silivri Cezaevi önünde başlatılan Umut Nöbeti’ni dün Türkiye Yayıncılar Birliği 2. Başkanı Fahri Aral, Cumhuriyet gazetesi editörü Özgür Özkü ve muhabiri Kemal Göktaş devraldı.

Cumhuriyet’in haberine göre Silivri Cezaevi önünde 42. gününü dolduran Umut Nöbeti’nde dün konuşan Aral, Yayıncılar Birliği olarak yıllardır düşünce özgürlüğünü savunduklarını anımsattı. Mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Aral, “Dün de ifade özürlüğü yoktu bugün de yok ve daha uzun bir süre de herhalde olmayacak. Bu işin en komik yanı da dün hem Başbakan’ın hem de Cumhurbaşkanı’nın özgür bir basın isteme talepleri. Bu ifadelerin Çalışan Gazeteciler Günü’nde söylenmesi, çok komik. Dündar ve Gül arkadaşımızın yanındayız” dedi.

 

Karşılığı olacak

 

Göktaş ise “Hakikatlerin tutsak alınacağını sananlar çaresizce gücün kötülüğünü kullanarak arkadaşlarımızı bizden aldı. Onlara yapılan bu zulmün elbette tarihte bir karşılığı olacak. O gün Can Dündar ve Erdem Gül, tutsak tüm gazeteciler gibi, hepimizin özgürlüğü için bedel ödemiş insanlar olarak anılacak. Onları tutsak edenler için tarihin ve vicdanın hükmü ise bugünden bellidir” dedi.

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