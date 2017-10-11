Umut Kitabevi sanıklarına tahliye

Van 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yargılama taleplerini kabul ettiği Şemdinli Davası tutuklu sanıkları Astsubay Ali Kaya ve Özcan İldeniz ile PKK itirafçısı Veysel Ateş’in, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Şemdinli'de 2015 yılında Umut Kitabevi’ne bomba atılmasıyla ilgili davada mahkûm edilen sanıkların avukatları, dönemin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca (HSYK) açığa alınan savcı Ferhat Sarıkaya’nın davaya dönük itiraflarının ardından, yargılamanın yenilenmesi amacıyla Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre yeniden yargılama talebini kabul eden mahkeme, sanıkların tahliyesine karar verdi. Sanıkların tahliye edilmesi için cezaevine yazı da gönderildi.

Ne olmuştu?

Umut Kitabevi’ne, 9 Kasım 2005’te bomba atıldı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Çevrede bulunanlar 2 kişiyi yakaladı. Yakalananların üzerinden çıkan kimliklerle Astsubay Ali Kaya ve Özcan İldeniz olduğu anlaşıldı. 2 kişiye ait olduğu belirtilen ve kitabevinin önünde park etmiş araçta, 3 kalaşnikof tüfek, bomba malzemeleri ile polis ve asker yelekleri bulundu.

Saldırıyla ilgili Van 3’üncü Ağır Mahkemesi’nde 19 Haziran 2006’da açılan davada, astsubaylar Ali Kaya, Özcan İldeniz ve PKK itirafçısı Veysel Ateş’e “adam öldürmek”, “çete kurmak” ve “adam öldürmeye teşebbüs” suçlarından 39 yıl 5 ay 10’ar gün hapis cezası verildi.

Yargıtay davayı bozmuştu

Sanık avukatlarının itirazı üzerine Yargıtay davayı bozdu. Van 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde tekrar görülen davada, mahkeme heyeti görevsizlik kararı vererek dosyayı Van Askeri Mahkemesi’ne gönderdi. Askeri mahkemedeki ilk duruşmada, sanıkların tahliyesine karar verildi.

22 Ocak 2010’da, dosya bu kez Hakkâri Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Avukatların itirazıyla dosya Uyuşmazlık Mahkemesi’nde gitti. Mahkeme, 2 Mayıs 2011’de verdiği kararında, anayasa değişikliği nedeniyle davanın Van 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’de görülmesine karar verdi.

Van 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin, 10 Ocak 2012’de açıkladığı kararında, sanıklara 39 yıl 10 ay 27’şer gün hapis cezası verildi. Yargıtay kararı tekrar bozarken, sanık avukatları da, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından dönemin Van Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Sarıkaya’nın açıklamaları üzerine, karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme yeniden yargılama kararını kabul ederek, bugünkü tahliye kararlarını verdi.