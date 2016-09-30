Şemdinli'de bombalanan Umut Kitabevi'nin sahibi: Ölüm tehdidi alıyorum

Hakkâri’nin Şemdinli ilçeside 2005’te Umut Kitabevi’nin bombalanması sonucu 1 kişinin ölümü, 1 kişinin yaralanmasıyla ilgili dava, iddianameyi hazırlayan savcı Ferhat Sarıkaya’nın FETÖ ile bağlantısını itiraf eden açıklamalarının ardından yeniden görülecek. Bombalanan Umut Kitabevi’nin sahibi Şemdinli Belediye Başkanı Seferi Yılmaz, Sarıkaya’nın açıklamalarından sonra ölümle tehdit edildiğini söyledi. Yılmaz, Büyükanıt’ın dosyasının ayrıldığını vurgulayarak. davanın yeniden görülmesini eleştirdi.

Şemdinli davasının iddianamesini hazırlayan, iddianamede dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Büyükanıt’ı çete kurmakla suçladığı için HSYK tarafından ihraç edilen dönemin Van Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaptığı açıklamalarda kendisini ‘FETÖ’nün yönlendirdiğini, Şemdinli iddianamesinin içerisine dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Büyükanıt’ın adını cemaatçi hâkim ve polis şefinin yönlendirmesiyle koyduğunu itiraf etmişti. Sanık Astsubay Ali Kaya ve Özcan İldeniz’in avukatlarının başvurusu sonrasında davanın yeniden görülmesine karar verildi.

Ölüm tehditleri aldım

Cumhuriyet’ten Mahmut Oral’ın haberine göre, bombalanan Umut Kitabevi’nin sahibi, Şemdinli Belediye Eşbaşkanı DBP’li Seferi Yılmaz, Sarıkaya’nın açıklamaları sonrasında dava hakkında konuşmaması için ölümle tehdit edildiğini söyledi. “Atmaca-atmaca” rumuzlu bir hesap tehditler aldığını ifada eden Yılmaz, “Tek kelime edersem öldürüleceğim konusunda tehdit edildim. Mesajlarda Şemdinli olayını birkaç kişinin üstüne yüklediğimiz söyleniyordu. Bunun hesabını vereceğim belirtiliyordu” dedi.

Büyükanıt’ın dosyası

Davanın yeniden görülmesini eleştiren Seferi Yılmaz, “Davanın yeniden ele alınmasına neden olan açıklamalar sadece Büyükanıt ile ilgili. Ama gözden kaçan bir şey var Büyükanıt’ın dosyası zaten bu dosyadan ayrılmıştı, askeri mahkemeye gönderilmişti ve o konuda hiçbir hukuki yaptırım da uygulanmış ya da karara bağlanmış değil. Dolayısıyla Büyükanıt ile ilgili açıklamalara bakılarak dosyasın yeniden görülmesi mantıksız” dedi. Ceza alan sanıklarla ilgili yeni bir delil veya hukuki bir durum olmadığını söyleyen Yılmaz, “Kanaatimize göre dosya yeniden ele alındığında bu sanıkların şimdi aldıklarından daha çok ceza almaları lazım. Çünkü mahkeme eldeki delillere ve her şeye rağmen hafifletici sebep uygulanmıştır” diye konuştu.

‘’AKP destek verdi’’

O dönem AKP’nin davaya siyasi destek verdiğini ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu dava açılırken bu hükümet iktidarda değil miydi? O dönemin siyasi koşulları dikkate alındığında, Büyükanıt’ı bu dava içinde çete kurmakla suçlamak, sıradan bir savcının yapabileceği bir şey değildi. Siyaset destek vermese idi bu iddianame bu kadar kapsamlı yazılamazdı. Hükümetten, siyasi destek almadan bunu yapamazlardı, hükümet o desteği verdi.”