Umut Balık gözyaşlarıyla toprağa verildi

T24- Uşak'ın Eşme ilçesinde Yatılı Bölge İlköğretim Okulunda öğrenim görürken 23 Martta kaybolan ve önceki gece okulun foseptik çukurunda ölü olarak bulunan Umut Balık'ın cenazesi toprağa verildi.



İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinin ardından dün akşam ilçeye getirilen cenaze, sabah saatlerinde Eşme Devlet Hastanesi morgundan ailesi tarafından alınarak, Elvanlar Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Oğlunun ölümünün üzüntüsünü yaşayan anne Hanım Balık, okul yönetimi ve yetkilileri suçladı, oğlunu gözyaşları içinde el sallayarak uğurladı. Umut'un cenazesi daha sonra omuzlarda evlerinin yakınındaki boş alana götürülerek burada cenaze namazı kılındı.



Uşuk İl Müftüsü Osman Akdemir'in kıldırdığı cenaze namazına AK Parti Uşak milletvekilleri Mustafa Çetin ve Nuri Uslu, Uşak Valisi Özdemir Çakacak, İl Jandarma ve Garnizon Komutan Vekili Binbaşı Osman Topbaş, Eşme Kaymakamı Selami Kaya, Eşme Belediye Başkanı Ahmet Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Cafer Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Recep Düzgün, AK Parti İl Başkanı Hilmi Alper, CHP İl Başkanı İsmail Demirel ile olayı soruşturan milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri, okul müdürü, öğretmenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Müftü Akdemir, cenaze namazı sonrası yaptığı konuşmada Umut'un ölüm haberinin tüm ülkeyi yasa boğduğunu ifade ederek, ailesi ve yakınlarına sabırlar diledi.



Umut Balık'ın cenazesi, omuzlarda taşınarak götürüldüğü Eşme İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.





Vali ve Emniyet Müdüründen açıklama



Bu arada Uşak Valisi Özdemir Çakacak, cenaze töreni öncesi gazetecilerin sorularını cevaplandırırken, ''Bir yavrumuzu kaybettik. İşin bizim için üzücü bir tarafı da yatılı ilköğretim okulu öğrencisinin okulda bulunması gereken bir saatte okulda bulunmaması. Kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Bakanlık müfettişlerimiz okuldaki soruşturmayı devam ettiriyor. Adli süreç de işliyor. Hepimiz çok üzgünüz'' dedi.



Çakacak, okulda güvenlik görevlisi bulunmamasının bir zafiyet olup olmadığı yönündeki soruya da ''İlimizdeki yatılı ilköğretim bölge okullarında bundan böyle özel güvenlik personeli bulunmasıyla ilgili talimat verdik. Bundan sonraki süreçte, böyle olayların yaşanmaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz'' karşılığı verdi.



Uşak İl Emniyet Müdürü Cafer Şahin de Umut'un yapılan tüm aramalara rağmen 9 gün sonra okulun foseptik çukurunda ölü bulunmasına ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:



''Umut'u polis ekiplerimiz her yerde arıyordu. Okuldaki görevlilerle sürekli görüşüyor, en ufak ip ucunu dahi değerlendiriyorduk. 4-5 gün boyunca hiç uyumadan aralıksız çalışan polis memuru arkadaşlarımız vardı. Cesedinin bulunmasından bir gün önce, 2 memur arkadaşımız okuldaki kaloriferciyle tekrar görüştü. Kaloriferci, 'okulun arka bölümündeki foseptik çukurlarının birinin kapağının, Umut'un kaybolmasının ardından, okulda görevli bir müdür yardımcısı tarafından kapattırıldığını' söyledi. Biz de bunun üzerine savcılıktan izin alarak oranın kazılmasını istedik. Edindiğimiz izlenim, Umut'un kaybolduğu akşam, paniğe kapılan okul görevlileri, çevredeki yaptıkları araştırma sonucunda, kanalizasyon kapağını açık görünce orayı kapatmışlar. Aksi halde bizim ilk bakacağımız yer orasıydı.''



Yapılan otopside herhangi bir şüpheli durum olmadığının belirlendiğine işaret eden Şahin, ''Çocuğun cesedinin kemik röntgen filmi çekildi. Vücudunda herhangi bir kırık tespit edilemedi. Muhtemelen Umut, güvenlik kameralarına görünmeden çıkmak isterken ya da oyun oynarken yanlışlıkla çukurun içine düştü. Tabii bütün bu fikirler, soruşturmayı yürüten savcılık tarafından değerlendirilir. Biz yine de her ihtimale karşı çalışmalarımızı sürdürüyoruz'' dedi.







