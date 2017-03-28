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Yaşam

Umut Akyürek’in homofobik paylaşımına suç duyurusu

Akyürek, yaptığı homofobik paylaşımı tepkiler üzerine silmişti

28 Mart 2017 15:51

Şarkıcı Onur Akay, LGBTİ bireylerin Umut Akyürek hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Hollanda ile yaşanan diplomatik kriz sonrası Akyürek, eleştiri yapmak isterken homofobik bir paylaşımda bulunmuş, gelen tepkiler üzerine yaptığı paylaşımı silmişti.

Türk sanat müziğinin ünlü isimlerinden Onur Akay meslektaşı Umut Akyürek hakkında yapılan suç duyurusu tutanaklarını, Facebook adresinden paylaştı.

Akay, “Umut Akyürek’le ilgili çok sayıda kişi savcılığa şikâyette bulunmuş ve tutanakları bana atıyorlar! Gönüllü olarak LGBTİ derneğine katkılarda bulunan ve sosyal medyada Alim Atlı ismini kullanan bir aktivist arkadaşımız, Pembe Hayat Derneği avukatı Rıza Yalçın Koçak aracılığı ile, arkadaşım ve meslektaşım Umut Akyürek’ten şikâyetçi oldu. Geçtiğimiz yıllarda benimle de bir televizyon programına konuk olan, TV programcısı Turgut Ayaydın’da Umut’tan şikâyetçi oldu. Umut, o paylaşımında modernlik ve medeniyetten bahsetmişti… Oysa, Lüksemburg Başbakanı, 'Yaşayacak tek hayatım var, onu da saklamak istemiyorum' demişti” ifadelerini kullandı.

 

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