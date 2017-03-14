Homofobik paylaşımda bulunan Umut Akyürek, özür diledi

Türk sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek, sosyal medya hesabında Hollanda ile yaşanan krize tepki göstermek isterken homofobik bir paylaşımda bulundu. Akyürek, gördüğü tepki üzerine özür dilemek zorunda kaldı.

Sosyal medya hesabından Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel'ın yaptığı eşcinsel evliliğe göndermede bulunan Akyürek’in sosyal medyadaki paylaşımına şu notu düştü:

“Bu iki yağuşuklu Lüksemburg’un çağdaş, moderen, batılı (batıl) başbakanı ve müstakbel eşleri. Bunların modernlik medeniyet anlayışları bu işte. Yaradana fıtrata ne kadar ters düşerlerse, kendi dinlerinden olmayanların hakkına hukukuna ne kadar tecavüz ederlerse o kadar çağdaş o kadar aristokrat oluyorlar. O yüzden biraz kazısanız sahte demokrasilerinin de yaldızları dökülüverir. Batasıca batı medeniyetsizliği… Şimdi konuyu kimse farklı yerlere çekmeye çalışmasın. Burada eşcinselliği tartışmıyoruz bana ne kim ne yapıyorsa yapsın amma bu sapıklığın zirve ülkesi Hollanda kalkıp da bize insan haklarından demokrasiden özgürlükten falan söz etmesin. O kadar medeniler canlarım köpekle evlilik bile serbest! Kişisel görüşümü merak ediyorsanız; Benim sevdiim bildiğim pek çok eşcinsel arkadaşım var hangimizin yok ki. Transseksuel evlilik olabilir yani pembe cüzdan sahibi olmuş kişi tabi ki erkekle evlenebilir. Zaten bunun önünde yasal bir engel yok. Ama şu resmi iki erkeğin evliliğini asla onaylamıyorum. Kimse darılmasın kusura bakmasın.”

Özür diledi

Umut Akyürek, Hollanda’ya tepki paylaşımının içinde kimsenin cinsel kimliğiyle ilgili bir göndermede bulunmadığını iddia etse de yaptığı homofobik paylaşıma gelen tepkiler ve şikâyetler üzerine özür diledi. Akyürek’in özür mesajı şöyle: