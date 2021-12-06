Umur Talu, 'Paydos' diyerek 5 yıl önce bıraktığı köşe yazarlığına Gazete Duvar'da yeniden başladı

Editör, yönetici ve yazar olarak Türkiye'de gazeteciliğin saygın isimleri arasında yer alan Umur Talu, 5 yıl önce ara verdiği köşe yazarlığına Gazete Duvar'da yeniden başladı. Talu, "Duvar’a da, hep o bitmeyen umutla…" başlıklı yazısında, "Hakan Aksay’ın, dostlukla beslenen gazetecilik davetiyle.." geldiğini belirterek, "Bilhassa da sesi kısılanlar, sesi yamultulanlar, hayatı çalınanlar, altta, en altta kalanlar için.

Bilene, tanıyana ve bilmeyene, tanımayana merhaba. Daha güzel günler umuduyla. Hep o bitmeyen umutla." ifadelerini kullandı.

Umur Talu, 11 Aralık 2016 tarihinde Habertürk'te "Paydos!" başlığıyla yayınlanan yazısında, köşe yazarlığını bıraktığını açıklamıştı. 5 yıl sonra Gazete Duvar'la medyaya dönüş yapan Talu, haftanın 5 gün okurlarıyla buluşacak.



Gazete Duvar'daki ilk yazısı bugün yayınlanan Talu, bir süre önce ayrılıklar yaşanan eski çalışanları da anarak, "Buradan ayrılanlar da dahil, Duvar’da çalışanların eseri olan saygı duyduğum bir gazetecilik yolculuğunun içine kalbimi, genç heyecanlar yanına umudumu, akıp giden onca haber ile birbirinden değerli her yazı ve sözün kıyısına kendi kelimelerimi koyuyorum şimdi" diye yazdı.

Umur Talu kimdir?

Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Talu, genç yaşında Günaydın, Güneş, Cumhuriyet, Milliyet ve Hürriyet gazetelerinde önemli görevlerde bulundu. Milliyet Gazetesi’nde Genel Yayın Yönetmenliği yaptı. Milliyet, Star, Sabah ve Habertürk gazetelerinde yıllarca köşe yazıları yazdı. 1996’da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) Türkiye Basın Özgürlüğü ödülünü aldı. 1998 ve 2000 yıllarında TGC Yönetim Kurulu’na seçildi, 2001 yılında TGC Başkan Yardımcısı oldu. 2004 ve 2005 yıllarında yılın köşe yazarı seçildi.

Umur Talu'nun Gazete Duvar'da yayınlanan yazısı için tıklayın...

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