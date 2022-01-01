Umur Talu: Omicron, esasen bir 'çalışan sınıf' hastalığı

Gazete Duvar yazarı Umur Talu, Covid'in ve Koronavirüs'ün son varyantı Omicron'un bir "çalışan sınıf" hastalığı olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye’deki kısıtlı araştırmalarda da, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya gibi ülkelerdeki daha geniş ölçekli çalışmalarda da, aslında hepimizin bilebileceği gerçek kanıtlanıyor: Korona, Covid ve şimdi de hakim virüs türü olan Omicron, esasen bir 'çalışan sınıf' hastalığı. Daha açık biçimde de, hizmetlerde, temizlik işlerinde, sağlık alanında, kalabalık işyerlerinde çalışan mavi-beyaz yakalı işçilerin, memurların!" dedi.

"Kalabalık evlerden çıkıp kalabalık ulaşım araçlarına binip kalabalık işyerlerine veya çok sayıda temasa maruz kaldıkları iş ortamlarına gidip kalabalık yemekhane veya lokantalarda karnını doyurup kalabalık yerlerden bir poşet doldurup kalabalık taşıtlarla kalabalık hanelerine dönenlerin!" diyen Talu, şöyle devam etti:

"Böyle o kadar çok çalışma var ki. Burası 'sınıfsal ve etnik ayrım yapılmayan bir memleket olduğu için' değil mi Sayın Koca; başka ülkelerde, misal ABD’de o çalışanların en kötü durumda olanlarının da Kızılderililer, Latin kökenliler ve siyahlar olduğu da ortaya çıkmış. Öyle ki, Corona ölümleri erkeklerde kadınlara göre daha yüksek olduğu halde; bu 'alttakiler'den olup çalışan kadınların vaka ve ölüm oranı 'beyaz erkekler'e göre daha da yüksek. Siz de kendi ülkenizde bu tanımlara en yakın, en münasip kardeşlerinizi bulabilirsiniz tabii!"

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