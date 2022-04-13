Umur Talu: Bugünkü medya sefaletinin rezil içtihadını hazırlayan ‘büyük gazeteciler’ keşke azıcık utanabilse

Gazete Duvar yazarı Umur Talu, hayatını kaybeden gazeteci Nurettin Kurt’un ölüm haberlerinde yer alan “Hürriyet gazetesinden 2017’de emekli olduğuna” ilişkin ifadelere tepki gösterdi. Talu, Kurt’un önceki dönem Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in 1 milyon 6 bin lira olan makam aracını haber yapmasının ardından “emekli edilerek işten atıldığını” yazdı.

Turan Yavuz’u da anarak onun da yıllarını Milliyet’e verdiğini ve ses getiren “İşte Çiller’in ABD’deki serveti” haberini hatırlatan Talu, “Turan Yavuz’u kovdular Milliyet’ten. Bir süre önce iki en önemli gazetecilik ödülünü getirdiği Milliyet’ten, iktidarın ‘Servet haberinin intikamı’ olarak atıldı” diye yazdı.

“Turan ile Nurettin, hepimizin hataları bir yana, kısacık yaşamlarına 'hakiki gazetecilik'le onur katan meslektaşlardı” diyen Talu, şunları kaydetti:

“Herkese elbet uzun ömür dilerim ama o günlerde bugünkü medya sefaletinin rezil içtihadını hazırlayan ‘büyük gazeteciler’ keşke azıcık utanabilse. Yıllardır öldürülen gazeteciliğin üstünde iktidarla iç içe tepinenler, ulaklık, uşaklık edenler, kapı kulluğunu ve fedailiği seçenler, doğru ve hakikat ile ilgisi kalmayanlar, başka meslektaşlarını itibarsızlaştırmak için kuduranlar, efendilerine boyun eğerken yanaşmalıkla böbürlenip bir de kibirden geri kalmayanlara da ne demeli bilmiyorum. Kibrin sonu da kibir, tamam mı!”

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