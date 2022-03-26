Umur Talu: Bir sevdiğinin, bir gün sana yazdıklarını, nasıl son söz sayabilirsin ki?

Gazete Duvar yazarı Umur Talu, 82 yaşında kaybettiğimiz, Türkiye medyasının en kıdemli isimlerinden Aydın Engin'i yazdı.

Talu, yazısında Engin'in kendisine köşe yazarlığına geri döndüğünde, 30 Aralık'ta attığı “Umur, yazılarına yeniden kavuşmak güzeldi. Sana ilk yazıdan hemen sonra ‘Hoş geldin’ diyecektim ama hafif geçen bir grip (Korkma Covid değil) engel oldu. Ama “Badem-Adem’ yazından sonra daha da geciktirmeye gönlüm razı olmadı. Sana özgü üslubunla sahiden ‘hoş’ geldin. Seni özlemişim" mesajına yer verdi.

Talu, "Bir sevdiğinin bir ara sana söylediklerini, bir gün sana yazdıklarını, bir gülümsemesini, yanağından bir öpüşünü nasıl son söz, son yazı, son gülümseme, son öpüş sayabilirsin ki?" dedi.

Talu, şu ifadeleri kullandı:

"O yüzden de genellikle aklına bile kaydetmeyebilirsin.

Oysa sonradan ortaya çıkar ki, kalbine, en derinine kaydetmeliymişsin.

Aydın Engin’in “Hafif geçen grip… Korkma… Özlemişim” mesajı da öyle bir “son”muş. 3 ay boyunca değildi ama şimdi öyle. Silinmeyecek, unutmayacağım.

Her yaşındaki zarif, sıcak, kıpır kıpır, hınzır heyecanlarını da.

O mesajı eşi Oya Baydar’ın bana söylediklerini, hayatımda aldığım en güzel mesajlarından birini bana ulaştırmak için de yazmıştı Aydın.

Omuz omuza hayatların şahane insanları.

Kalbe yazınca bir sözü, son bile olsa, unutmazsın."

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