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Yaşam

Umudun adresi Bahçekapı oldu

Yılbaşı özel çekilişi öncesinde heyecan artarken, İstanbul biletlerine büyük ilgi var. Favori ise Bahçekapı biletleri...

25 Aralık 2010 02:00

T24 - Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişi öncesinde heyecan artarken, İstanbul biletlerine büyük ilgi var. Favori ise Bahçekapı biletleri... 


Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişi öncesinde en büyük ilgi İstanbul Bahçekapı biletlerine gösterildi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle: 


Umudun adresi: BAHÇEKAPI
İstanbul’da Nimet Abla gişesi önünde uzun kuyruklar oluştu.


Milli Piyango İdaresi’nin verilerine göre, biletlerin 108 milyon liralık bölümü başbayi olan bankalar ve PTT’ye verildi. Bu kapsamda KKTC’ye de 2 milyon liralık bilet gönderildi. 190 milyon liralık bilet de şubeler kanalıyla bayilere dağıtıldı. Bayilerin 22 Aralık itibariyle sattıkları bilet tutarı da 125 milyon lirayı buldu. İdare’nin yılbaşı hasılatı şimdiden 233 milyon liraya ulaştı. Bir başka ifadeyle biletlerin yüzde 73’lük bölümü satılmış oldu. Biletlerinin 122.5 milyon liralık bölümü İstanbul’a gönderildi.  Şubelere verilen biletlerin 34 milyon liralık bölümünü Bahçekapı, 9.2 milyon liralık bölümünü Galatasaray, 17.3 milyon liralık bölümünü Aksaray, 22 milyon liralık bölümünü Kadıköy şubesi aldı. İstanbul’da 40 milyon liralık bilet başbayiler kanalıyla satışa sunuldu.

Ankara’da şubeler kanalıyla 30.5 milyon lira, bankalar kanalıyla da 8 milyon liralık yılbaşı bileti satışa çıkarıldı. İzmir’e şubeler kanalıyla gönderilen bilet miktarı 21 milyon liraya yaklaşırken, bankaların da İzmir’e 1 milyon liralık bilet verdiği belirlendi. Milli Piyango’nun yılbaşı biletlerinin yüzde 41’i İstanbul’da satışa çıkarılırken, başbayilerden gelen biletler de dahil edildiğinde, İstanbul’da satılan biletlerin yarısını da Bahçekapı biletlerinin oluşturduğu belirlendi.


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