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Burası 'umuda yolculuk'ta yaşamını yitiren 'isimsiz' mültecilerin son durağı

Kimliklerinin tespit edilemeyen mülteciler İzmir’deki Doğançay Mezarlığı’nda toprağa veriliyor

07 Ocak 2016 23:02

Türkiye'den Yunanistan’a geçmeye çalışırken hayatlarını kaybeden mülteciler, kimliklerinin tespit edilemediği durumlarda İzmir’deki Doğançay Mezarlığı’nda toprağa veriliyor. Kimlikleri tespit edilemeyen ‘isimsiz’ mültecilerin mezar taşları yerine üzerinde numaraların bulunduğu levhalar kullanılıyor. 

DHA’nın haberine göre 2015 yılında ülkelerindeki savaştan kaçıp daha iyi bir hayatın hayalini kuran mültecilerden yaklaşık 820 bini Türkiye sahillerinden botlarla Yunanistan'a bağlı adalara geçti. Ege sahillerin açılıp botları batan 90 bin mülteci ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından son anda kurtarıldı. Ancak yaklaşık bin mülteci, diğerleri kadar şanslı olamadı ve Ege'de hayatlarını kaybetti.

Ege kıyılarında çıktıkları umut yolculuğu faciayla sonuçlanan ve cesetlerine ulaşılan mülteciler, Adli Tıp Kurumu morglarına kaldırılıyor, burada otopsi yapılanlardan bir kısmı ailelerine teslim ediliyor.

 

"Kimsesizler adası"

 

Ailelerine ulaşılamayan mülteciler ise DNA örnekleri alındıktan sonra 15 günlük bekleme süresinin ardından kentteki mezarlıklara defnediliyor. O mezarlıklardan biri de İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğançay Mezarlığı. Çok sayıda isimsiz mezardan oluşan ve '412 Ada' olarak geçen alanın bir diğer adı ise "Kimsesizler adası"

Mezar taşları ve isimleri olmayan mültecilerin kabirlerinin başında, üzerinde numaraların bulunduğu demir ve tahta levhalar bulunuyor. Defin işleminin tamamlanmasının ardından ölen kişilerin yakınlarının DNA testiyle saptanması durumunda ise kabirlere isim levhasının konulduğu ya da cenazenin savcılık kararıyla yakınlarına teslim edildiği öğrenildi. Sığınmacılar için mezarlıkta ayrıca bir yer bulunmuyor. Kimsesiz Türkiye vatandaşları ile sığınmacılar mezarlıkta yan yana yatıyor.

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