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Ege Denizi'nde 3 göçmen botu battı: 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

Olumsuz hava koşulları nedeniyle batan bottaki göçmenler, bölgeden geçen bir yük gemisi tarafından fark edildi

Fotoğraf: Arşiv

01 Kasım 2015 01:17

Ege'yi geçerek Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyenlerin bulunduğu 3 botun batması sonucu, 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. 

Milliyet'in haberine göre, Ege Denizi'ne açılan çoğu Afganistan uyruklu göçmenleri taşıyan 3 şişme bot, Midilli Adası açıklarında olumsuz hava koşulları nedeniyle battı. 

Bölgeden geçen yük gemisinin mürettebatının fark ettiği olay, sahil güvenlik ekiplerine bildirildi. Ekiplerin bölgeye gelişi sırasında, mürettebat tarafından aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 100'ün üzerinde kişi kurtarılarak gemiye alındı. Bölgeye ulaşan sahil güvenlik botundaki ekipler, bir çocuk ve bir kadının cesedine ulaşırken, 7 kişiyi de kurtardı.

Yük gemisinden yapılan çağrı üzerine bölgeye gelen sahil güvenlik helikopterindeki ekip, denizden kurtarılan bir çocuğu, Balıkesir'in Edremit ilçesine ulaştırdı. Mürettebatın ikinci yardım çağrısıyla tekrar gemiye giden helikopter ekibi, yaşları 4 ile 6 arasında değişen, durumları ağır 5 çocuğu daha alarak Edremit'e getirdi. Çocuklardan 2'sinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer çocuklar, ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

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