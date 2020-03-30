Umreden gelenlerin karantina süresi bir hafta uzatıldı.

Umre için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra KYK yurtlarına yerleştirilen ve 14 günlük gözlem süresi dolan vatandaşlardan bazılarında yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) rastlandı.



Sağlık Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, umreden dönen vatandaşların karantina süresi Bilim Kurulu kararıyla bir hafta daha uzatıldı.

Ne olmuştu?

Umreden getirilerek Ankara’da karantinada tutulan vatandaşların tahliye edilmesi beklenirken, bazılarının Koronavirüs testinin pozitif çıkmıştı.