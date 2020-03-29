Umreden dönenlerin yurttaki karantinası bugün sona eriyor

Umreden döndükten sonra Ankara ve Konya'da karantinaya alınan vatandaşların 14 günlük yeni tip Koronavirüs karantina süresi bugün sona eriyor. Ankara Gölbaşı'nda bulunan karantina yurdunun önünde umrecilerin yakınlarının bekleyişi başladı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tüm dünyaya yayılırken Türkiye'de önlemlerler kapsamında umreden dönen vatandaşların bir bölümü Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtlarında karantina altına alınmıştı. Umrecilerin 14 günlük karantina süreci sona ererken, yakınlarının umrecileri almak için karantinanın yapıldığı yurdun önündeki bekleyişi sürüyor.

"Test sonucunu bekliyorlar"

Babası ve annesini almak için Tokat'tan gelen Fuat İşeri de şunları söyledi: Babam ve annemi bekliyorum, umreden geldiler. Süreleri bugün doldu onları bekliyoruz. Sürekli telefonda görüştük tabi ki, şu anda bir sıkıntıları yok. Dün son bir test yapıldı.Onun sonucunu bekliyorlar, birazdan çıkarlar diye bekliyoruz. Her gün ateşleri ölçülüyordu, dün de boğazlarından kültür alındığını biliyorum.