Umre'den dönen Yıldız Tilbe, sahne kıyafetini değiştirdi

Geçtiğimiz günlerde Umre yapan Yıldız Tilbe, sahne kıyafetinde de dekolte yerine kapalı elbiseler giymeye başladı

Sabah'ta yer alan habere göre Tilbe, " " dedi.

"Dünyanın en güzel ve en özel şehrindeyim"

Tilbe, Umre dönüşü yaşadığı duygulara ilişkin olarak şunları söylemişti:

"Evet dünyanın en güzel ve en özel şehrindeyim. Mekkedeyim. Çok şükür. Allah isteyen herkese nasip etsin İnşallah. Buralar 33 derece sıcacık her anlamda. Buralara gençken gelmek lazım. Benim yaşlarda gelince geç geldiğini anlıyor, keşke daha önce gelseydim diyor insan. Burada dünyanın her yerinden, her renkte her boyda her dilde her çeşit insan var. Hepsinin amacı dileği aynı. Hepsi aynı kapıya gelmiş. Görmeyen birine güneşin sarısı, ağacın yeşili, gülün kırmızı yaprağını, ayın ışığını ne kadar anlatabilirsek bende o kadar anlatabilirim buraları. Görmelisiniz, anlatılır gibi değil. Yaşamalısınız buraları ki anlamış olunsun. İnşallah Allah, isteyen herkese nasip etsin diyeceğim."