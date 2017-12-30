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Politika

Umreden dönen AK Partili Çalık, başını örttü

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- UMREDEN dönen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya'nın Yeşilyurt İlçe Kongresi'ne katıldığı parti kongresine başörtülü geldi

30 Aralık 2017 19:10

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- UMREDEN dönen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya\'nın Yeşilyurt İlçe Kongresi\'ne katıldığı parti kongresine başörtülü geldi.
Başbakan Binali Yıldırım ile Suudi Arabistan ziyaretinde umre yapan Öznur Çalık, dönüşte örtünme kararı aldı. Çalık aldığı karardan sonra ilk kez bugün katıldığı kongrede başörtülü görüntülendi. Çalık, gazetecilerin örtünmesiyle ilgili sorusuna uzun süredir örtünmeyi düşündüğünü belirterek, \"Yüce Rabbim bana nasip etti, umre vazifemizi yaptık. İnşallah Allah kabul eder. Gönlünde olan herkese de nasip eylesin\" diye yanıt verdi.

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