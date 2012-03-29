Umre'den döndü Papa ve Obama'yı Müslüman olmaya davet etti

1 Şubat 1979'da gazeteci Abdi İpekçiyi katleden Mehmet Ali Ağca, Suudi Arabistan Havayolları’na ait bir uçakla saat 13.45’te Cidde’den İstanbul’a geldi.

Umre'ye giden Ağca, uçaktan indikten sonra bir süre beklediği pasaport kuyruğunda bir asker gibi esas duruşuyla dikkatleri çeken Abdi İpekçi cinayetinden hüküm giyen Ağca, gazetecilere kendi yazdığı bildiriyi dağıttı ve elindeki Kuran’ı Kerim’i de bir gazeteciye verdi. Pasaport kontrolünden sonra polis tarafından kısım amirliğine götürülen Mehmet Ali Ağca’nın burada zorunlu olduğu adres tespiti için form doldurduğu bildirildi.

Papa II. Jean Paul’e suikast girişiminde bulunduğu için İtalya’da uzun süre cezaevinde yatan ve son olarak da iade edildiği Türkiye’de Kartal Cezaevi’nde iki yıl yattıktan sonra tahliye edilen Mehmet Ali Ağca gazetecilere dağıttığı bildiride ABD Başkanı Obama’yı, Papa Ratzinger’i, krallar ve kraliçeleri Müslümanlık’a davet ederken Rus insanının da Müslüman olabilceğini ve Başkan Putin’in Müslüman olduktan sonra ise dünyanın enerji kaynaklarına Müslümanlar’ın hükmedebileceğini belirtti.

Dünya medyasına da dağıttığı bildiride çatan Ağca, "Lady Gaga, Rihanna gibi bir düzine rezil psikopat, Afrika’da açlıktan ölen 50 milyon insandan daha çok haber yapılıyorsa bu bir insanlık suçudur" dedi.

Mehmet Ali Ağca’yı Atatürk Havalimanı’nda çıkışta arkadaşları karşıladı.