Umreci huzurevi çalışanı, 'karantinaya alınmadan huzurevinde çalışmaya devam etti' iddiası

İzmir'deki Koronavirüs salgınının umreye giden bir huzurevi çalışanının karantinaya alınmadan işine devam etmesi nedeniyle ortaya çıktığı iddia edildi. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, iddiayı Meclis gündemine taşırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan “Umreci huzurevi çalışanının karantinaya alınmamasının ve böylece virüsün yaşlılara yayılmasının sorumlusu kimdir?” sorusuna yanıt istedi.

Kılıç, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, İzmir’de Koronavirüs tanı/teşhisli hastaların tamamının Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’ne yatırıldığı yönünde bilgileri paylaştı, "Bu hastanede 200’ü aşkın pozitif vaka olduğu, Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nin İç Hastalıkları Bölümü ile pandemi kliniklerine her gün 100’ün üzerinde başvuru yapıldığı kaydedilmektedir" dedi.

"Kamuoyuna yurt dışından evladı gelen bir hasta ziyareti diye gösterildi"

Gazeteduvar'ın haberine göre; İzmir’de Koronavirüs olan ilk vakaların Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir huzurevinde ortaya çıktığı iddialarına dikkat çeken Kılıç bu vakayla ilgili şunları ifade etti: "İzmir’deki bu ilk vakanın umre heyetindeki bir huzurevi çalışanının karantina ve önlem alınmadan huzurevindeki işine devam etmesiyle gerçekleştiği; ancak kamuoyuna, huzurevine virüsün girmesinin nedeni olarak, ‘yurt dışından evladı gelen bir hastanın ailesini ziyaretinin’ gösterildiği kaydedilmektedir.



‘Umreden gelen bu huzurevi çalışanı karantinaya alınsaydı o kişinin huzurevindeki vatandaşlara bu virüsü bulaştırmayacağı ve hastalığın da bu kadar yayılmayacağı’ yorumlarının yapıldığı görülmektedir.”

İzmir’deki hastanelerde sağlık çalışanları için koruyucu malzeme eksikliğine dikkat çeken Kılıç, ayrıca hastalara tedavide kullanılan ilaçları dışarıdaki eczanelerden satın alma zorunluluğu getirildiği iddiasını gündeme getirdi.

TIKLAYIN - Umreden ilk dönenlere termal kamerada ateşleri olduğu anlaşılmasın diye parasetamol dağıtıldı iddiası!