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Koronavirüs

Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Karantina sonrası yapılan testin negatif çıkmasıyla, umreden dönen Korkutan memleketine gönderildi

15 Nisan 2020 17:38

Umre ziyaretinden dönen bir kadın, Kayseri’de karantinada tutulduktan sonra memleketine gönderildi. Diyarbakır’ın Silvan ilçesine gelen kadın, aynı akşam rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldıktan 10 gün sonra Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yaklaşık 1 ay önce umreden dönen Selva Korkutan (70) Kayseri’de karantinaya alındı. 15 günlük karantina sonunda Koronavirüs testleri negatif çıkan Korkutan, memleketi Silvan’a gönderildi. Silvan’a gelen Korkutan, aynı akşam yüksek ateş ve solunum şikayeti ile hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan kadın, hastanede tedavi altına alındı.
 
Korkutan, dün akşam saatlerinde Koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti. Korkutan’ın cenazesi ilçeye bağlı Bayrambaşı beldesinde defnedilirken, aile fertleri ise karantinaya alındı. 

 

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