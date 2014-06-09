Ümraniye'de yavrusu ölen karga herkese saldırıyor

Ümraniye'de yaşayan çevre sakinleri, her gün karga kabusu yaşıyor. Bir aydınlatma direğine yuva yapan kargalar, yavrularından birinin yol düşerek ölmesiyle çılgına döndü. Kargalar, yavrularını koruma iç güdüsüyle yoldan geçen insanlara ve kedilere saldırıyor. Kargalardan korunmak isteyen vatandaşlar ise korku ve panikle sağa sola kaçışıyor.

Olay Ümraniye Atatürk Mahallesi’nde bulunan bir okulun yakınındaki park çevresinde yaşanıyor. Okulun yanındaki aydınlatma direğine yuva yapan kargalar, sokaktan geçen herkesin kabusu oldu. Her gün okula gitmek için parkın yakınından geçen öğrenciler ve velileri kargaların hışmına uğruyor. Yavrularını korumak isteyen kargalar insanlara saldırıyor. Vatandaşların üzerinde dolanan kargalar, insanların kafalarına vurmaya çalışıyor. Kargaların saldırısıyla neye uğradığını şaşıran vatandaşlar, panikle sağa sola kaçarak yaralanmaktan zor kurtuluyor. Uçamayan yavru kargaların yere inmesi üzerine anne kargalar alarma geçiriyor. Kargalar yavrularını koruma hışmıyla, kedilere de saldırıyor. Kargalar yavrusuna zarar vermesinden korktuğu kediyi gagalayarak kovalıyor.

Her sabah kargaların saldırısına uğradıklarını söyleyen vatandaşlar, artık parkın yakınından geçmeye korktuklarını söyledi. Cihan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, kargaların yavrusunu kurtarmak amacıyla saldırdığını belirten bir vatandaş, "Caddeye düştü yavrusu, bunun için de saldırıyorlar. İnsanlar panik yaşıyor. Bu sırada bir araç yavru kargayı ezdi. Yaklaşık 4 gündür çoluk çocuk herkese saldırıyor" diye konuştu.

Kargaların saldırısından korktuğunu belirten bir öğrenci ise, "Yavrusu yuvadan düştüğü için insanlar da zarar verir diye saldırıyorlar. Bir haftadır saldırıyorlar. Daha çok da büyük kişilere saldırıyorlar. Biz korkuyoruz ama bize saldırmadı" dedi.