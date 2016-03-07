T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ümraniye'de bir kadın, defalarca bıçaklanarak öldürüldü

Eşini elli bıçak darbesiyle öldüren Nurali Karakaş, daha sonra polisi arayarak kendisini ihbar etti

07 Mart 2016 14:32

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü arifesinde, 31 yaşındaki Nurali Karakaş, boşanmak üzere olduğu öne sürülen karısı Demet Karakaş'ı defalarca bıçaklayarak öldürdü. 27 yaşındaki kadının boğazında, yüzünde ve karnında çok sayıda bıçak darbesi olduğu öğrenildi. Genç kadının yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Nurali Karakaş ise polis tarafından gözaltına alındı.

Radikal'de yer alan habere göre; olay, Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi Altınbaşak Sokak'ta saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Karakaş çifti bir süredir sorun yaşıyordu.  Sorunlar nedeniyle annesinin yanına taşınan Demet Karakaş bu sabah eşyalarını almak için eşiyle yaşadıkları eve gitti. Bu sırada çift arasında tartışma çıktı. Eşini birçok yerinden bıçaklayan Nurali Karakaş, daha sonra polisi arayarak kendisini ihbar etti. Olay yerine gelen polisler Nurali Karakaş'ı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Ağır yaralı genç kadın olay yerine gelen ambulans ile Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Yapılan ilk muayene bulgularına göre genç kadının yüzünde, boynunda, karnında ve ellerinde 50 bıçaklama izi olduğu belirtildi.

 

Engelli kardeşi sinir krizi geçirdi

 

Genç kadının eşi tarafından saldırıya uğradığını öğrenen annesi ve engelli ağabeyi  hastaneye koştu. Kızının hayatını kaybettiğini öğrenen anne gözyaşlarına boğuldu, ağabeyi ise sinir krizi geçirdi.  Karakaş çiftinin 5 yaşında bir kız çocukları olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri cinayetin işlendiği eve gelerek çalışma yaptı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

ETİKETLER

kadındünya emekçi kadınlar günü8 martbıçakdarbekadın cinayetinurali karakaşdemet karakaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24