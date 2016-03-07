Ümraniye'de bir kadın, defalarca bıçaklanarak öldürüldü

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü arifesinde, 31 yaşındaki Nurali Karakaş, boşanmak üzere olduğu öne sürülen karısı Demet Karakaş'ı defalarca bıçaklayarak öldürdü. 27 yaşındaki kadının boğazında, yüzünde ve karnında çok sayıda bıçak darbesi olduğu öğrenildi. Genç kadının yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Nurali Karakaş ise polis tarafından gözaltına alındı.

Radikal'de yer alan habere göre; olay, Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi Altınbaşak Sokak'ta saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Karakaş çifti bir süredir sorun yaşıyordu. Sorunlar nedeniyle annesinin yanına taşınan Demet Karakaş bu sabah eşyalarını almak için eşiyle yaşadıkları eve gitti. Bu sırada çift arasında tartışma çıktı. Eşini birçok yerinden bıçaklayan Nurali Karakaş, daha sonra polisi arayarak kendisini ihbar etti. Olay yerine gelen polisler Nurali Karakaş'ı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Ağır yaralı genç kadın olay yerine gelen ambulans ile Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Yapılan ilk muayene bulgularına göre genç kadının yüzünde, boynunda, karnında ve ellerinde 50 bıçaklama izi olduğu belirtildi.

Engelli kardeşi sinir krizi geçirdi

Genç kadının eşi tarafından saldırıya uğradığını öğrenen annesi ve engelli ağabeyi hastaneye koştu. Kızının hayatını kaybettiğini öğrenen anne gözyaşlarına boğuldu, ağabeyi ise sinir krizi geçirdi. Karakaş çiftinin 5 yaşında bir kız çocukları olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri cinayetin işlendiği eve gelerek çalışma yaptı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.