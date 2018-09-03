Ümraniye Belediyesi'nden eğitime destek

İSTANBUL, (DHA) – ÜMRANİYE Belediyesi, bilgi evi ve kültür merkezleri ile ilçenin dört bir yanındaki çocuklara ve gençlere ulaşmaya devam ediyor. Üniversiteye hazırlık ve takviye kursları sayesinde bu yıl da 120 öğrenci üniversiteli oldu.

Ümraniye Belediyesi, üniversiteye hazırlanan gençlere hazırlık kursları verdi. Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kurslarda alanında uzman 10 öğretmen görev aldı. Toplam 210 öğrencinin katıldığı kurslar, Eylül ayından başlayarak sınav tarihine kadar devam etti. Eğitim alarak sınavda başarı elde eden ve tercih yapmaya hak kazanan öğrencilere rehberlik hizmeti de sunuldu. Kurslara katılan 210 öğrenciden 120\'si girdikleri üniversite sınavı neticesinde; tıp fakültesi, hukuk, okul öncesi öğretmenliği, hemşirelik, Türk dili ve edebiyatı, endüstri mühendisliği ve sosyal hizmetler gibi birçok bölüme girmeye hak kazandı.

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