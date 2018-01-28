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Yaşam

Ümraniye Alemdağ Caddesi yayalaştırılıyor

Alemdağ Caddesi'nin "Metro Çarşı Durağı" ile "Metro Ümraniye Durağı" arasında kalan kısmı, yarından itibaren araç trafiğine kapatılacak

28 Ocak 2018 00:50

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yayalaştırma projeleri kapsamında, Ümraniye Alemdağ Caddesi'nin "Metro Çarşı Durağı" ile "Metro Ümraniye Durağı" arasında kalan kısmı yarından itibaren araç trafiğine kapatılacak.

İBB Basın Danışmanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, UKOME kararıyla Alemdağ Caddesi'nin "Metro Çarşı Durağı (TRT Lojmanları)" ile "Metro Ümraniye Durağı (Eski Belediye Binası)" arasında kalan kısmının yayalaştırma projesinin uygulama çalışmalarına başlanıyor.

Üsküdar istikametine trafik akışı, Çavuşbaşı Caddesi’nden yapılacak.

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından inşaatına başlanan, 15 Temmuz Şehitler Meydanı Zemin Altı Katlı Otopark ve Gençlik Kültür Merkezi projesinin aksamadan devam edebilmesi için İSKİ, İGDAŞ ve AYEDAŞ'ın altyapı deplase çalışmaları yapılacak.

Alemdağ Caddesi’nin "Metro Çarşı Durağı" ile "Metro Ümraniye Durağı" arasında kalan kısmı, 28 Ocak'tan itibaren araç trafiğine kapatılacak.

 

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