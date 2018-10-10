Ümmiye Koçak ve ekibi, Almanya'daki festivale davet edildi

Mersin’de kurduğu Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu ile tanınan Ümmiye Koçak, Almanya’da düzenlenecek olan Stuttgart Avrupa Tiyatrolar Festivaline davet edildiklerini duyurdu. Ekip, ‘Baba ben geldim ve ‘Başardık’ adlı oyunlarla 16 Kasım – 8 Aralık tarihlerinde festivalde yer alacak.

Koçak, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada festivalde Türkiye’yi temsil edecekleri için çok mutlu olduğunu ifade ederken, “Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında kırsaldaki bir kadının hiçbir yere gidemeyeceği söyleniyor. Biz tabuları yıktık ve fazlasını yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Koçak ayrıca festivale katılım için gerekli olan bazı ihtiyaçlar konusunda sponsor desteği aradıklarını belirtti.