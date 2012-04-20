T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Ümit Usta' yaşamını yitirdi

“Ümit Usta” olarak tanınan ünlü aşçı Ümit Ömer Sevinç, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

20 Nisan 2012 00:27

Şişli'deki bir alışveriş merkezinde bulunan yemek firmasına danışmanlık yapan Sevinç, kalp krizi geçirdi. Alışveriş merkezindeki görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Sevinç'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

 
Yakınları tarafından alınan Sevinç'in cenazesi, yetkililerin incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
 
“Ümit Usta” olarak bilinen Ümit Ömer Sevinç'in, birçok mesleki eğitim programı kapsamında ve bazı medya kuruluşlarında yemek alanında eğitim, tabldot aşçılığı, soğuk mutfak, pastacılık, yiyecek hazırlama ve pişirme teknikleri gibi dersler verdiği belirtildi.

ETİKETLER

ümit usta

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken sarılan öğretmenlere ceza: "Uygunsuz görüntü"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24