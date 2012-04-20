'Ümit Usta' yaşamını yitirdi

Şişli'deki bir alışveriş merkezinde bulunan yemek firmasına danışmanlık yapan Sevinç, kalp krizi geçirdi. Alışveriş merkezindeki görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Sevinç'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yakınları tarafından alınan Sevinç'in cenazesi, yetkililerin incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

“Ümit Usta” olarak bilinen Ümit Ömer Sevinç'in, birçok mesleki eğitim programı kapsamında ve bazı medya kuruluşlarında yemek alanında eğitim, tabldot aşçılığı, soğuk mutfak, pastacılık, yiyecek hazırlama ve pişirme teknikleri gibi dersler verdiği belirtildi.