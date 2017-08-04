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Politika

Ümit Özdağ: ‘Yeni devlet kuruyoruz’ diyenlere, İstiklal Harbi’ni hatırlatırız

“15 Temmuz alçak FETÖ darbesinin şartları AKP-FETÖ ortak kumpaslarının neticesinde oluşturulmuştur”

04 Ağustos 2017 17:45

Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, AKP'nin MKYK Üyesi Ayhan Ogan'ın “15 Temmuz sonrasında yeni bir devlet kurdukları ve Erdoğan'ın yeni kurulan devletin lideri olduğu” yönündeki açıklamasına ilişkin olarak, “Gazi meclis, TSK ve Türk halkı 15 Temmuz gecesi İstiklal Harbi sonunda kurulan aziz cumhuriyetimizin FETÖ'cü çete tarafından yıkılmamasının mücadelesini vermişlerdir. Şimdi bir siyasi meczup “yeni devlet kuruyoruz” derse ona, devleti Türk milletinin İstiklal Harbi’nde zaten kurduğunu hatırlatırız” dedi.

Meral Akşener ile birlikte yeni partinin kuruluş çalışmalarını sürdüren Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, AKP'nin MKYK Üyesi Ayhan Ogan'ın 15 Temmuz sonrasında yeni bir devlet kurdukları ve Erdoğan'ın yeni kurulan devletin lideri olduğu yönündeki açıklamasına sert tepki gösterdi.

Özdağ'ın açıklaması şöyle: 

“Türk Milleti devletini İstiklal Harbi’nin neticesinde 26-30 Ağustos arasında zafer süngüsünün üstünde kurmuştur. 15 Temmuz alçak FETÖ darbesinin şartları AKP-FETÖ ortak kumpaslarının neticesinde oluşturulmuştur. 15 Temmuz gecesi Türk milletinin yüksek haysiyet sahibi ve askerlik yeminine sadık olan evlatları subay ve astsubayları, er ve erbaşlar FETÖ'cü darbeyi TBMM'nin gösterdiği direniş ve aziz milletimizin desteği ile tarihin karanlık sayfalarına gömmüştür. Gazi meclis, TSK ve Türk halkı 15 Temmuz gecesi İstiklal Harbi sonunda kurulan aziz cumhuriyetimizin FETÖ'cü çete tarafından yıkılmamasının mücadelesini vermişlerdir. Şimdi bir siyasi meczup 'yeni devlet kuruyoruz' derse ona, devleti Türk milletinin İstiklal Harbi’nde zaten kurduğunu hatırlatırız. Büyük Türk Milleti'nin İstiklal Harbi ile kurduğu aziz cumhuriyetimizi yıkıp, yerine bir parti devleti kurma girişimlerine İstiklal Harbi’ne sahip çıkan aziz milletimizden gereken cevabı en ağır şekilde alacaklardır...”

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millet vekiliÜmit ÖzdağAKPMYKAyhan Ogan15 Temmuzİstiklal Harbi

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