"Ümit Özdağ liderlik kariyerini İyi Parti'de sonlandırıyorsa gözü MHP liderliğinde demektir"
22 Ekim 2020 09:05
Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, İl Başkanı Satuk Buğra Kavuncu'ya FETÖ imasında bulunan İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın partisi ile ipleri daha önce koparmış olabileceğinden bahsetti. "Ümit Bey liderlik kariyerini sonlandıracak bir politikacı değil" diyen Bursalı, "Bunu İyi Parti’de sonlandırıyorsa gözü MHP liderliğinde demektir" görüşünü ifade etti.
"Nasıl olur falan demeyin, politikada yarın neler olacağını bilemeyiz" diyerek devam eden Bursalı, sonrasında şunları kaydetti:
"Devlet Bahçeli sonrasına daha şimdiden soyunduğunu görür gibiyim. Siyasi çizgisi ve İYİ Parti içindeki politikası aslında MHP ile örtüşüyor. Ne MHP’liler onu yadırgar ne de kendisi yıllarca politika yaptığı MHP’de zerre yabancılık çeker. Bir erken liderlik kapışmasının kapısını araladı Ümit Özdağ."