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Politika

Ümit Özdağ: FETÖ tarafından desteklendiğimizi söylemek alçaklıktır

"Kimin FETÖ ile ahlaksız ilişkiler içerisinde olduğunu bütün dünya biliyor"

10 Eylül 2017 15:50

Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, Meral Akşener liderliğinde kurulacak yeni partilerinin FETÖ tarafından desteklendiği iddialarına tepki göstererek, "Fethullahçı Terör Örgütü tarafından desteklendiğimizi söylemek, ahlaksızlık, alçaklık ve korkaklıktır" dedi.

Parti çalışmaları kapsamında Gaziantep'e giden Özdağ, düzenlediği basın toplantısında, iktidar partisinin FETÖ destekli parti iftiraları atarak kendilerine saldırdığını öne sürdü. Kimin FETÖ ile ilişki içerisinde olduğunu bütün dünyanın bildiğini belirten Özdağ, şunları söyledi:

"İktidar partisi FETÖ ile ilişkimiz olduğu iftiraları ile saldırıyorlar ama söylediklerine ne kendileri inanıyorlar ne de halkı inandırabiliyorlar. Bana, Meral Akşener'e veya partimize 'FETÖ tarafından destekleniyorlar' demek siyasal ahlaksızlık, alçaklık ve korkaklıktır. Kimin FETÖ ile ahlaksız ilişkiler içerisinde olduğunu bütün dünya biliyor. Yıllarca FETÖ ile iş tutarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne komplo kuranlar, Türk devletini içten çürütenler şimdi kalkıp bize bu ahlaksız iftirayı atamazlar. Bu iftiraları atmaya devam ederlerse gerçekleri yüzlerine en sert biçimde çarparız. Önümüzdeki günlerde kurucular kurulu açıklandığında, kurulda yer alan isimlere baktığınızda kimin FETÖ ile iş tutan taraf olduğunu göreceksiniz."

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