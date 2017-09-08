Akşener'in partisine hükümetten yorum: FETÖ'nün desteği var, bizden bir tuğla bile koparamazlar

Meral Akşener'in öncülüğünde kurulacak olan yeni partiyle ilgili Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ bir değerlendirme yaptı. Partinin 'tutmayacağını' ifade eden Akdağ, "Bizden bir tuğla bile koparamazlar" dedi.

NTV’de soruları yanıtlayan Akdağ, Akşener'in partisi için "FETÖ desteğinin olduğu bir parti" ifadesini kullandı.

"Oy açısından bir tek tuğla bile koparamazlar. Türkiye, böyle toplum mühendisliğiyle, tepeden inme birçok partinin kurulmasına tanık oldu. Bir kursunlar da görelim. Ballandıra ballandıra anlatıyorlar, er meydanına çıksınlar görelim bakalım neymiş. MHP’yi de önemli ölçüde etkileyeceğini düşünmüyroum, benzerlerinde gördük. Toplum mühendisliği ve arkasında bir takım güçlerin olduğu; dolaylı olarak bir FETÖ desteğinin olduğu bir parti. Bu tutmaz, milletin vicdanında bu partinin önemli bir oy oranına sahip olacağıını hiç düşünmüyorum."

'Başkanlık seçiminde MHP ile işbirliği olacak mı?' sorusuna ise Akdağ, şu yanıtı verdi:

"AK Parti’nin oyları yüzde 50. Ortak aday çıkarıyoruz demeye gerek olmayabilir... HDP-CHP yakınlığı dikkat çekiyor. CHP milletvekilinin İHA’larla ilgili söylemleri dikkat çekicidir. Bölgedeki Kürt kardeşlerimizin canına okumuş olan PKK, şimdi sırt üstü yere yatırılmış durumda. Bunun için sevinilmesi gerekir. Ne demek istiyor CHP’li milletvekili. Partiden ya da Sayın Kılıçdaroğlu’dan henüz bir açıklama gelmedi, bekliyorum... CHP bu tutumundan vazgeçmediği sürece millet nazarında olumlu bir yere oturamayacak."