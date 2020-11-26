Ümit Özdağ'dan Akşener'e yanıt: 4 tane gerçek olmayan açıklama yaptınız

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İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik açıklamalarından dolayı Disiplin Kurulu'na sevk edilerek partiden ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Genel Başkan Meral Akşener'in kendisiyle ilgili açıklamalarına yanıt verirken, "4 tane gerçek olmayan açıklama yaptınız" dedi.

Özdağ, Akşener'in, "Buğra'nın FETÖ'cü olduğunu söyledi. Ben de kendisine konuyla ilgili belgi, bilgi getirmesini gereğini yapacağımı söyledim. Not aldım, o da devletin bazı kurumlarını söyledi. Jandarma, askeriye ve MİT'ten aldığını söyledi. Ben de ilgili kurumların başındaki kişileri aradım" sözlerini, "Ben size Buğra Kavuncu ile ilgili bilgilerim hususunda herhangi bir kurum adı vermedim. Bahsettiğiniz kurumlarla irtibat kurduğunuzu söyleyen sizsiniz" şeklinde yanıtladı.

Akşener'in "Benden grup başkanlığı talep etmiştir. Ben de kendisine 'hayır' demedim. Ben GİK listesinin 1. sırasına Orhan Çakırlar'ı koydum, Ümit Özdağ grup başkanı olsun diye. El yazısı listenin içinde sayın Özdağ'ın isimleri vardı. GİK listesindeki olmadıklarını biliyorlardı. Sayın Özdağ tek tek görüştüğümüz arkadaşlarımızın arasına katıldı. Sonuçta ne olduğunu bilemediğim sistemin içinde bir gün baktım ki televizyon kanalında veryansın ediyor arkadaşımız" sözlerine ise, "Siz bana 'Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'nı önerdiniz, ben divana girme teklifinizi reddettim. Uygun görürseniz grup başkanlığını tercih ederim dedim" yanıtını verdi.

Akşener'in "Benden randevu talep etmedi. Milletvekili arkadaşlarımızın kongreyle ilgili çizilip çizilmeme üzerinden kızgınlıkları, kırgınlıkları oldu. Bire bir bu konuda maruz kalan arkadaşlarımızın hepsiyle tek tek görüştüm. Sayın Özdağ benim listemde olmadığı için, zaten bulunmadığını da bildiği halde herkesten daha fazla bağırıp çağırmasını anlayamadım" açıklamasına da yanıt veren Özdağ, "Sayın İsmail Koncuk ile listede ismi olmadığı halde kendisini davet ederek görüştünüz" dedi.

Akşener'in "AK Parti ile anayasa hazırladığımızı söyledi" sözüne de yanıt veren Özdağ, "Ben AKP ile İYİ Parti anayasa çalışması yapıyor demedim. Uğur Poyraz'ın Ankara'da, değişik mahfillerde birlikte anayasa yapıyoruz diye konuştuğunu söyledim ve size de doğru mu diye sordum. Arzu ederseniz bu konuşmanın şahidi olan saygın siyasetçinin de numarasını size yollarım" açıklamasını yaptı.