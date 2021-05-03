Ümit Kıvanç'ın '16 Ton' belgeseli, 10 yıl sonra yeniden yapımıyla yayınlandı

Ümit Kıvanç'ın '16 Ton' belgeseli yeniden yapımıyla izleyiciyle buluştu. Yeniden yapımda, '16 Ton' şarkısının yeni versiyonları da yer alıyor.

Gazete Duvar'ın haberine göre yazar ve belgesel sinemacı Ümit Kıvanç'ın madencilerin sefaletini anlatırken popüler bir hit olan '16 Ton' şarkısı üzerinden insanlık tarihini ironik bir yaklaşımla ele aldığı '16 Ton' belgeseli, 10 yıl sonra yeniden yapımıyla Vimeo'da yayınlandı.

1,5 yılda hazırlanan ve ilk olarak 2011 yılında yayımlanan '16 Ton', insanlık tarihini, Fitness Yolunda, Bronz Çağı, Ateşin Bulunuşu, Hakla İlişkiler Çağı, Yüzde Çağı, Elmas Çağı, Yazının İcadı, Radyo Çağı ve Özgürlük Çağı olmak üzere 9 başlıkla aktarıyor.

Yeniden yapımda 16 Ton şarkısının yeni versiyonları eklendi, bu nedenle ses kurgusu yeniden yapıldı. Metin ve seslendirmenin değişmediği yeni versiyonda animasyonlar ve görsel malzemeler yenilendi.

Belgeselin yeniden yapımı, Ümit Kıvanç'ın Vimeo kanalı üzerinden erişime açıldı. Ayrıca belgeselin 2011 yılında yayımlanan versiyonuna dair detaylı bilgiye buradan ulaşılabilir.