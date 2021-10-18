Ümit Karan'ı 1.7 milyon TL dolandırdılar

Eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Karan, brokerlık yapan bir arkadaşına yatırım amaçlı 1 milyon 700 bin TL verdi. Ancak Karan'ın parasını alan kişi ortadan kayboldu.

Karan'ın arkadaşı olan Ender S. isimli kişi bir medya grubuyla irtibata geçip brokerlığa başladığını ve kendisine yatırım yapması durumunda yüzde elli kazanç sağlayacağını söyledi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, dolandırıldığını anlayan Ümit Karan ve kardeşi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, ünlü teknik direktörün yanı sıra toplamda 7 kişinin mağdur olduğunu belirledi. Savcılık yaşanan süreçte, olayın hukuki itilaf olduğunu belirterek soruşturmayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı. Karan, takipsizlik kararına itiraz etti. İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği ünlü futbolcunun itiraz kararını kabul etti. Soruşturma halen sürüyor.