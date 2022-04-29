Ümit Erdim, takipçisinden gelen Oğuzhan Koç'lu mesajı paylaştı: Bu kalitesizlik bizi öldürecek!

2019 yılından itibaren pilotaj eğitimine başlayan oyuncu Ümit Erdim, geçen yıl pilotluğunu yaptığı oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç'a ulaşmak isteyen bir takipçinin kendisine gönderdiği mesaja tepki gösterdi.

Ümit Erdim, sosyal medyadan kendisine Oğuzhan Koç hakkında gelen bir mesajı paylaştı. Oğuzhan Koç ile iletişime geçmeye çalışan kişinin, Ümit Erdim’e gönderdiği mesajda “Ümit selamlar, Oğuzhan Koç’a ulaşmak istiyoruz. Fabrika pikniğimizde kendisinden mini bir konser talebimiz olacak. Yardımcı olabilir misin? İstersen sen de katılabilirsin. Beleş barbekü partimizden yararlanırsın” dediği görüldü.

Ümit Erdim, mesaja tepki göstererek “Bizi bu kalitesizlik, bu üslupsuzluk bitirecek. Samimiyet kavramını gerçekten yanlış anlıyoruz” ifadesini kullandı. Erdim, söz konusu mesajı Twitter'dan da paylaştı.

Oyunculuğa ara vermişti

Oyunculuğa ara veren ve pilot olan Ümit Erdim, bir yıl önce Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinin pilotluğunu yapmıştı. Muğla Fethiye'de tatil yapan Demet ve Oğuzhan ile bir araya gelen 36 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "Bugün misafirlerim ağırdı. Göcek-Fethiye Sahilleri'ne yukarıdan mavi tur yaptık. Okulun ve kendi adıma çok teşekkür ederim. İlk yolcularım çok havalıydı" ifadelerini kullanmıştı.