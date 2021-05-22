Ümit Davala'dan Mustafa Cengiz'e gönderme: Gülüyoruz ağlanacak halinize

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarından sonra Fatih Terim'in teknik ekibinden cevap niteliğinde bir paylaşım geldi. Yardımcı antrenör Ümit Davala'nın paylaşımı sosyal medyada ses getirdi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmediklerini söyledi.

Cengiz, Türk Telekom Stadı'nda düzenlediği ve 2 saatten fazla süren basın toplantısında Terim'e yönelik sert ifadeler kullandı.

Başkan Cengiz'in gündem yaratan sözlerinin ardından Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala'dan paylaşım geldi. Instagram hesabından Fatih Terim ile olan bir fotoğrafını paylaşan Davala, "Gülüyoruz ağlanacak halinize..." notunu düştü.

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