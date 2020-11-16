Ümit Boyner: 'Bir Başkadır' tek kelimeyle enfes; tüm çıplaklığı ile bugünün zor şartlarını fark ettiriyor

Netflix'te yayımlanan Berkun Oya imzalı "Bir Başkadır" dizisin dikkat çekmeye devam ediyor. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi üyesi ve eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, diziden övgüyle söz ederken, "Bir Başkadır tek kelimeyle enfes. Düşündürüyor, tartıştırıyor, üzüyor, farkettiriyor tüm çıplaklığı ile bugünün zor şartlarını, yalnızlığını" dedi.

Netflix'in ses getiren yeni yapımı "Bir Başkadır"a bir övgü de Ümit Boyner'den geldi. Boyner, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bir Başkadır tek kelimeyle enfes. Düşündürüyor, tartıştırıyor, üzüyor, farkettiriyor tüm çıplaklığı ile bugünün zor şartlarını, yalnızlığını. Seyrettiğim hem doyurucu ve düşündürücü Türk dizisi. Tüm usta oyunculara ve Berkun Oya'ya çok tebrikler ve teşekkürler"

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