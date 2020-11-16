T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ümit Boyner: 'Bir Başkadır' tek kelimeyle enfes; tüm çıplaklığı ile bugünün zor şartlarını fark ettiriyor

16 Kasım 2020 21:05

Netflix'te yayımlanan Berkun Oya imzalı "Bir Başkadır" dizisin dikkat çekmeye devam ediyor. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi üyesi ve eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, diziden övgüyle söz ederken, "Bir Başkadır tek kelimeyle enfes. Düşündürüyor, tartıştırıyor, üzüyor, farkettiriyor tüm çıplaklığı ile bugünün zor şartlarını, yalnızlığını" dedi.

Netflix'in ses getiren yeni yapımı "Bir Başkadır"a bir övgü de Ümit Boyner'den geldi. Boyner, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bir Başkadır tek kelimeyle enfes. Düşündürüyor, tartıştırıyor, üzüyor, farkettiriyor tüm çıplaklığı ile bugünün zor şartlarını, yalnızlığını. Seyrettiğim hem doyurucu ve düşündürücü Türk dizisi. Tüm usta oyunculara ve Berkun Oya'ya çok tebrikler ve teşekkürler"

TIKLAYIN - Netflix dizisi ‘Bir Başkadır' yayında: 8 bölümde 'Türkiye gerçeği'

ETİKETLER

Ümit BoynerBerkun OyaBir BaşkadırBir Başkadır dizi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24