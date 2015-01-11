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Dünya

Umberto Eco: IŞİD, Nazizmin yeni biçimi

Paris saldırısını yorumlayan İtalyan düşünür-yazar Umberto Eco, yaşanan panik havasını II. Dünya Savaşı dönemine benzetti

11 Ocak 2015 18:09

Fransa'da gerçekleşen terör olaylarını değerlendiren İtalyan düşünür ve yazar Umberto Eco, IŞİD’i Nazizm ile kıyasladı ve her iki tarafın da dünyayı ele geçirmek yönünde benzer bir kıyamet arzusu paylaştıklarını savundu. Yazar, otuz yıl önce de kitlesel göçlerin barındırdığı risklere karşı, “Yeni bir denge kurulana dek çok kan akacak" diye uyardığını hatırlattı.

Radikal Kitap'taki habere göre, Corriere della Serra’daki demecinde Charlie Hebdo dergisine düzenlenen katliamı yorumlayan Eco, Cesare Borgia’nın yöntemlerini baz alarak Hıristiyanlığı yargılamanın doğru olmayacağı gibi Müslümanları genellemenin de yanlışlığına dikkat çekti. “Öte yandan, Nazizmin yeni biçimi olarak gördüğüm IŞİD hakkında konuşabiliriz” diyen Eco, günümüzde savaş yöntemlerinin değiştiğine yönelik görüşünü tekrarladı.

 

'Denge kurulana dek çok kan akacak'

 

Paris saldırısının ardından ortaya çıkan panik ve korku halini, II. Dünya Savaşı esnasında yaşanan hava bombardımanlarıyla kıyaslayan yazar, “Küçükken, her an bombalanacağız korkusuyla geçerdi günlerimiz. Bugün yaşananları, savaş döneminde yaşadıklarımıza benzetiyorum” diye konuştu.

Otuz yıl önce kitlesel göçlerin barındırdığı riskleri konu edindiği makalesinde göçmenliğin küresel bir olgu olduğunu, çok geniş bir coğrafyayı kapsadığını ve uzun yıllar devam edeceğini yazdığını belirten Eco makaledeki, “Yeni bir denge kurulana dek çok kan akacak” şeklindeki karanlık kehanetini hatırlattı.

 

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