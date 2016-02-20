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Yaşam
Deutsche Welle

Umberto Eco hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü İtalyan yazar Umberto Eco 84 yaşında hayata gözlerini yumdu.

20 Şubat 2016 13:24


İtalyan gazetesi ‘'La Repubblica'' Eco'nun ailesinin açıklaması üzerine ünlü yazarın cuma akşamı hayatını kaybettiğini duyurdu.

1980 yılında yayınlanan ‘'Gülün Adı'' romanıyla dünyaca üne kavuşan Eco, yazar kimliğinin yanı sıra filozof ve dilbilimci kimliğiyle de tanınıyordu.

Dünya çapında bir yazar

İtalyan yazarın Foucault Sarkacı, Önceki Günün Adası, Prag Mezarlığı, Baudolino gibi eserleri 60'tan fazla dile çevrilmiş ve dünya çapında çok satanlar arasına girmişti.

Ünlü yazarın aldığı ödüller arasında 2014 yılında layık görüldüğü Mainz Gutenberg Ödülü de bulunmaktaydı.

Eco, 5 Ocak 1932'de İtalya'nın kuzeyinde dünyaya geldi. Babası bir muhasabeciydi. Torino'da felsefe ve edebiyat tarihi eğitimi aldı. 1954 yılında mezun olduktan sonra bir süre devlet televizyonu RAI'de kültür editörü olarak da çalıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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