um:ag seminerleri 8 Ekim'de başlıyor

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um:ag) seminerleri 8 Ekim'de Kadir Has Üniversitesi'nde başlıyor.

Gazetecilik, İnternet Gazeteciliği, Yazma, Roman, Şiir, Kısa Film Atölyesi, Felsefe, Siyasal Düşünceler Tarihi alanlarında eğitim verilecek.

Yılda üç defa olmak üzere Ekim, Ocak ve Nisan aylarında gerçekleştirileren seminerler yaklaşık 2,5 ay sürüyor.

Bu yıl 8 Ekim'de başlayacak seminerler Kadir Has Üniversitesi "Yaşam Boyu Eğitim Merkezi"nde Prof. Asker Kartarı'nın koordiantörlüğündde gerçekleştirilecek.



Seminerleri kimler verecek?



Gazetecilik Okulu - Gazetecilik Semineri: Belma Akçura, Özlem Altunok, Ayşenur Arslan, Figen Atalay, Özgür Çakmakçı, Olcay Büyüktaş, Uğur Dündar, Orhan Erinç, Ayten Görgün, Asker Kartarı, Özgür Ulusoy, İsmail Saymaz ve Ali Sirmen

Gazetecilik Okulu - İnternet Gazeteciliği: Doğan Akın, Nihan Bora, Volkan Çağsal, İsmail Hakkı Polat, Erkan Saka, Aslı Tunç, Ahmet Yeşiltepe, Metin Yener

Yazma Okulu - Yazma Semineri: Necmiye Alpay, Nursel Duruel, Ayşe Sarısayın, Haydar Ergülen

Yazma Okulu - Roman Semineri: İbrahim Yıldırım

Yazma Okulu - Şiir Semineri: Baki Ayhan T.



Başvuru koşulları



• Seminerlere katılabilmek için 18 yaşını doldurmuş ve ortaöğrenimini tamamlamış olmak gerekmektedir.



• İlgi duyulan seminer ile ilgili belgelerin bir adet fotoğrafla birlikte başvuru formuna eklenerek, değerlendirilmek üzere belirtilen son başvuru tarihine kadar Eğitim Bölümü’ne teslim edilmesi gerekmektedir. (Yazma Seminerleri’ne katılmak isteyenler kendi seçtikleri bir konuda hikâye formunda 1 ya da 2 sayfa metin yazacaklardır.)



• Başvuru dosyasını teslim eden katılımcı adayları, gerektiğinde, belirtilecek tarihte gerçekleştirilecek olan bilgilendirme toplantısına çağrılacaklardır.



• Değerlendirme sonuçları, bilgilendirme toplantısını takip eden günlerde katılımcılara bildirilecektir.



• Seminerlere devam zorunluluğu vardır.



• Seminerler sonunda katılımcıların istemeleri halinde kendilerine verilecek olan katılım belgeleri, seminerlere devam durumları göz önünde bulundurularak düzenlenecektir.



Önemli not: Yazma, felsefe, film atölyeleri ve sanat seminerlerinde devam seminerleri de açılacaktır. Önceki seminer dönemine katılma şartı vardır.

um:ag Seminerlerine başvurmak için formu doldurmanız yeterli.

um:ag Akademi için başvurunuzu www.khas-yasam.khas.edu.tr adresinden yapabilirsiniz. (İstanbul için)

İletişim: 0 212 533 65 32 - 1219

www.umag.com.tr