UMAG Akademi ile Sanat Felsefesi Gümüşlük Akademisi'nde

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı ile Gümüşlük Akademisi Vakfı ortaklığıyla açılacak Sanat Felsefesi Atölyesi 21-22-23-24 Temmuz tarihlerinde Gümüşlük'te olacak.

Dersler dört gün boyunca 10:30 ile 13:30 saatleri arasında yapılacak.

Sanat Felsefesi Atölyesi'nde işlenecek dersler şunlar:

Anlatım aracı olarak sanat

Sanatın felsefesi nedir?

Oluşum sürecinde sanatın geçirdiği değişim evreleri.

Toplumsal yaşam ve kentler.

Kültür ve sanat sorunları.

Sanatın oluşmasına etki eden nedenler. Bu etmenlerde kişi ve sistemlerin oynadığı rol. (düşünürler, yazarlar, dinsel inançlar).

Antik çağ sanatında egenin rolü (iyon kentleri, antik metinlerdeki söylem ve sanatsal anlatılar.

Günümüze değin değişen anlayışlar. Dönemsel özellikler.

Bizde ve dünyada görülen oluşumlar.

Sanatın vazgeçilmezliği üzerine düşünceler.

Teknolojik gelişmelerle sanatın ilişkisi.

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