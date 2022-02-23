Uma Thurman'dan Kill Bill açıklaması

Oyuncu Uma Thurman, "Kill Bill"in üçüncü filmi hakkında "Filmin gerçekleşeceğine dair oturup ciddi bir şekilde konuştuğumuz zamanlar oldu fakat bu yıllar önceydi" dedi.

SiriusXM radyosunda Jess Cagle’ın konuğu olan oyuncu Uma Thurman, Quentin Tarantino’nun kült serisi "Kill Bill"in üçüncü filmi hakkında konuştu.

Play Tuşu'nun aktardığına göre, Thurman, “Yıllar sonra devam filmi gelir mi?” sorusuna "Bu konuya dair gerçekten söyleyecek bir şeyim yok. Senelerdir tartışılan bir konu. Filmin gerçekleşeceğine dair oturup ciddi bir şekilde konuştuğumuz zamanlar oldu fakat bu yıllar önceydi. Şimdilik ufukta bir devam filmi görünmüyor" diyerek yanıt verdi.



Quentin Tarantino’nun yönetmenliğini üstlendiği "Kill Bill", yaklaşık 20 sene önce birer yıl arayla vizyona girdiğinden beri üçüncü film dedikodularıyla gündeme geldi. Söylentiler arasında, yeni filmin konusunun ikilemede The Bride’ın intikam aldığı karakterlerden Vernita Green’in kızı Nikki Bell’in The Bride’dan intikam alması olacağı yer aldı. Ayrıca Nikki Bell rolü için Zendaya'nın düşünüldüğü de aktarıldı.